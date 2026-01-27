Η προσπάθεια της Τζένιφερ Λόπεζ και του πρώην συζύγου της, Μπεν Άφλεκ, να πουλήσουν την κοινή τους κατοικία, αξίας 61 εκατομμυρίων δολαρίων, διήρκεσε περίπου ενάμιση χρόνο και πήρε μια απροσδόκητη τροπή. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, η έπαυλη του πρώην ζευγαριού στο Μπέβερλι Χιλς αποσύρθηκε από την αγορά για δεύτερη φορά, λίγους μήνες μετά τη μείωση της τιμής κατά 16 εκατομμύρια δολάρια.

Ben Affleck & Jennifer Lopez pull their Beverly Hills marital mansion off the market. 👀 https://t.co/QNCYeb6KPm pic.twitter.com/4UClKD93VP January 27, 2026

Η καταχώριση για την εντυπωσιακή έπαυλη με 12 υπνοδωμάτια και 24 μπάνια δεν είναι πλέον ενεργή στο MLS από τις 25 Ιανουαρίου, αφήνοντας τους θαυμαστές να αναρωτιούνται ποια θα είναι η επόμενη κίνηση της Λόπεζ και του Άφλεκ.

Φωτογραφίες που δημοσίευσε η «Daily Mail» έδειχναν τέσσερα μεγάλα φορτηγά μετακόμισης σταθμευμένα στην είσοδο του σπιτιού, αν και δεν είναι σαφές τι γινόταν στο σπίτι. Το πρώην ζευγάρι αγόρασε την κατοικία με 12 υπνοδωμάτια και 24 μπάνια, που βρίσκεται στην αριστοκρατική γειτονιά Beverly Crest, το 2023, μετά τον γάμο τους τον Αύγουστο του 2022. Προσπαθούν να πουλήσουν το ακίνητο από τον Ιούνιο του 2024, δύο μήνες πριν η Λόπεζ υποβάλει αίτηση διαζυγίου από τον Άφλεκ μετά από δύο χρόνια γάμου.

Jennifer Lopez and Ben Affleck's $61m marital home taken off market AGAIN amid over year-long struggle to sell https://t.co/5V9r0Z2XNv — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 27, 2026

Αρχικά, είχε βγει στην αγορά με την εξωφρενική τιμή των 68 εκατομμυρίων δολαρίων - 8 εκατομμύρια περισσότερα από όσα είχε πληρώσει το ζευγάρι. Το ζευγάρι δεν βρήκε αγοραστή κι έτσι αποφάσισε να αποσύρει το σπίτι -που κάποτε μοιράζονταν- από την αγορά, τον Ιούλιο του 2025. Αργότερα, τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, βγήκε ξανά στην αγορά με τιμή 52 εκατομμύρια δολάρια και, μετά από μόλις τέσσερις μήνες, σύμφωνα με πληροφορίες, το απέσυραν και πάλι.

Παρά το γεγονός ότι δεν κατάφεραν να πουλήσουν το σπίτι του γάμου τους, τόσο ο Άφλεκ όσο και η Λόπεζ αγόρασαν νέα ακίνητα για τον εαυτό τους, καθώς προχωρούν μετά το διαζύγιό τους.

Ο Άφλεκ αγόρασε και μετακόμισε σε ένα σπίτι για εργένηδες αξίας 20 εκατομμυρίων δολαρίων στο Pacific Palisades, λίγα τετράγωνα μακριά από την πρώην σύζυγό του, Jennifer Garner, τον Αύγουστο του 2024. Η Λόπεζ αγόρασε ένα σπίτι αξίας 21 εκατομμυρίων δολαρίων για τον εαυτό της στην αγαπημένη γειτονιά της Κιμ Καρντάσιαν, το Calabasas, τον περασμένο Φεβρουάριο, μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου τους. Ωστόσο, η δημιουργός του «On The Floor» φέρεται να ζει ακόμα στην έπαυλη της και του Άφλεκ στο Μπέβερλι Χιλς, ενώ στο νέο της σπίτι έγιναν ανακαινίσεις κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους.

Πηγή: skai.gr

