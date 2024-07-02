Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Καραϊβική: Ενισχύθηκε στην κατηγορία 5 ο τυφώνας Μπέριλ και απειλεί την Τζαμάικα – Συναγερμός στα νησιά - Βίντεο

Χθες ο Μπέριλ έπληξε τις Προσήνεμες Νήσους, προκαλώντας ζημιές από τα Μπαρμπέιντος μέχρι την Ντομίνικα και τα νησιά Τρινιντάντ και Τομπάγκο. 

Καραϊβική τυφώνας Μπέριλ

Ο τυφώνας Μπέριλ ενισχύθηκε στην κατηγορία 5 στα ανατολικά της Καραϊβικής Θάλασσας, ανακοίνωσε σήμερα το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο των ΗΠΑ (NHC).

Ο Beryl είναι πλεόν η πρώτη καταιγίδα κατηγορίας 5 που έχει καταγραφεί τόσο νωρίς στον Ατλαντικό στις αρχές της περιόδου των τυφώνων - που διαρκεί από τις αρχές Ιουνίου έως τα τέλη Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Ο τυφώνας βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1.355 χιλιομέτρων ανατολικά-νοτιοανατολικά του Κίνγκστον στη Τζαμάικα με ανέμους ταχύτητας 260 χιλιομέτρων, πρόσθεσε το NHC.

Χθες ο Μπέριλ έπληξε τις  Προσήνεμες Νήσους, προκαλώντας ζημιές από τα Μπαρμπέιντος μέχρι την Ντομίνικα και τα νησιά Τρινιντάντ και Τομπάγκο. 

Ο τυφώνας Μπέριλ συνοδεύεται από  «εξαιρετικά επικίνδυνους» ανέμους εγκυμονώντας «δυνητικά θανατηφόρους» κινδύνους για τα νησιά της Καραϊβικής.

Υπό παρακολούθηση έχουν τεθεί τα νησιά Αγία Λουκία, Άγιος Βικέντιος, Γρεναδίνες και Γρενάδα και Μαρτινίκα. 

 
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καραϊβική τυφώνας
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark