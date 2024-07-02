Ο τυφώνας Μπέριλ ενισχύθηκε στην κατηγορία 5 στα ανατολικά της Καραϊβικής Θάλασσας, ανακοίνωσε σήμερα το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο των ΗΠΑ (NHC).

Ο Beryl είναι πλεόν η πρώτη καταιγίδα κατηγορίας 5 που έχει καταγραφεί τόσο νωρίς στον Ατλαντικό στις αρχές της περιόδου των τυφώνων - που διαρκεί από τις αρχές Ιουνίου έως τα τέλη Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Hurricane Beryl is now a category 5 storm, the earliest such storm in recorded history.



This impressive imagery shows Beryl churning today in the Caribbean Sea. pic.twitter.com/TDDAzTX8Pr — CIRA (@CIRA_CSU) July 2, 2024

Ο τυφώνας βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1.355 χιλιομέτρων ανατολικά-νοτιοανατολικά του Κίνγκστον στη Τζαμάικα με ανέμους ταχύτητας 260 χιλιομέτρων, πρόσθεσε το NHC.

***BREAKING**** #Beryl is now a CAT5 hurricane with winds of 160 mph! This buzzsaw is churning through the Caribbean and it's next target could be Jamaica. Stay with @WESH for updates. #weshwx pic.twitter.com/JrHz7Y1zMU — Tony Mainolfi (@TMainolfiWESH) July 2, 2024

Χθες ο Μπέριλ έπληξε τις Προσήνεμες Νήσους, προκαλώντας ζημιές από τα Μπαρμπέιντος μέχρι την Ντομίνικα και τα νησιά Τρινιντάντ και Τομπάγκο.

Hurricane Beryl has strengthened into a top-level category 5 storm after sweeping across several islands in the Caribbean, dumping heavy rain and unleashing devastating winds.



Beryl is now the earliest category 5 storm in the Atlantic on recordhttps://t.co/dK6FNWHl2W pic.twitter.com/oTE3mi37S5 — AFP News Agency (@AFP) July 2, 2024

Ο τυφώνας Μπέριλ συνοδεύεται από «εξαιρετικά επικίνδυνους» ανέμους εγκυμονώντας «δυνητικά θανατηφόρους» κινδύνους για τα νησιά της Καραϊβικής.

Υπό παρακολούθηση έχουν τεθεί τα νησιά Αγία Λουκία, Άγιος Βικέντιος, Γρεναδίνες και Γρενάδα και Μαρτινίκα.





