Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι πήρε θέση, με ευθεία αναφορά στην έρευνα του δημοσιογραφικού ιστότοπου Fanpage που αποκάλυψε ότι μέσα στην νεολαία του κόμματός της, Αδέλφια της Ιταλίας, υπάρχουν αντισημιτικά στοιχεία και νοσταλγοί του φασισμού.

«Το έχω πει και το έχω επαναλάβει δεκάδες φορές. Σε περίπτωση που χρειάζεται όμως, το ξαναλέω: δεν υπάρχει χώρος στα Αδέλφια της Ιταλίας για ρατσιστικές ή αντισημιτικές θέσεις. Όπως δεν υπάρχει χώρος για τους ολοκληρωτισμούς του εικοστού αιώνα και για οποιαδήποτε χαζή, γραφική έκφραση», έγραψε η Ιταλίδα πρωθυπουργός σε επιστολή προς τους υπεύθυνους της νεολαίας του κόμματος.

Με αναφορά στο ίδιο πάντα ζωτικής σημασίας θέμα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός πρόσθεσε:

«Τα κόμματα της δεξιάς από τα οποία πολλοί από εμάς προερχόμαστε, ήδη πριν από αρκετές δεκαετίες αντιμετώπισαν το παρελθόν και την εικοσαετία του φασισμού. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για ένα πολιτικό κίνημα που γεννήθηκε πρόσφατα, όπως το δικό μας. Από την ίδρυσή του, μάλιστα, επέλεξε να ανοιχτεί σε πολιτικές κουλτούρες συμβατές με την δική μας και να δεχτεί ανθρώπους που προέρχονταν και από πολιτικές διαδρομές διαφορετικές από εκείνη της ιστορικής δεξιάς».

«Το έργο μας είναι πολύ μεγάλο για να επιτρέψουμε σε όποιον δεν έχει καταλάβει την σημασία του, να καταστρέψει τα πάντα», κατέληξε η Μελόνι.

Πηγή: skai.gr

