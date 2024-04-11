Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στο Σικάγο των ΗΠΑ σε μια κατοικημένη περιοχή όταν η αστυνομία άνοιξε πυρ κατά ενός 26χρονου οδηγού τον οποίο σταμάτησε για έλεγχο πυροβολώντας σχεδόν 100 φορές σε περίπου 40 δευτερόλεπτα προς το όχημά του με αποτέλεσμα ο νεαρός να σκοτωθεί

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 21 Μαρτίου και η συγκεκριμένη σκηνή καταγράφηκε από κάμερα που έφερε πάνω του αστυνομικός.

Οι αστυνομικοί σταμάτησαν τον 26χρονο Ντέξτερ Ριντ επειδή δε φορούσε ζώνη ασφαλείας. Στη συνέχεια τον καλούν να κατέβει από το όχημά του όμως εκείνος αρνείται. «Κατέβασε το παράθυρο. Κατέβασε το παράθυρο», λέει ο αστυνομικός στον οδηγό και ενώ αρχικά εκείνος το κατέβασε έπειτα το ξανασήκωσε. «Τι κάνεις;» ρωτάει ο αξιωματικός. «Μην σηκώνετε το παράθυρο. Μην σηκώνετε το παράθυρο!» ξαναφωνάζει.

Ο αστυνομικός τραβάει τη λαβή της πόρτας του οδηγού – η οποία φαίνεται να είναι κλειδωμένη – και στη συνέχεια βγάζει ένα όπλο. «Ξεκλειδώστε τις πόρτες τώρα! Ξεκλειδώστε τις πόρτες τώρα!» ο αξιωματικός ουρλιάζει.

Ο οδηγός προφανώς λέει: «Εντάξει, προσπαθώ».

Δευτερόλεπτα αργότερα, καθώς ο αστυνομικός υποχωρεί από το όχημα, ξεσπούν πυροβολισμοί με τους αστυνομικούς να πυροβολούν 96 φορές κατά του 26χρονου σε μόλις 41 δευτερόλεπτα.

Η υπερβολική χρήση βίας εναντίον του 26χρονου εγείρει ερωτήματα με την οικογένεια του 26χρονου να ζητά περαιτέρω έρευνα για όσα συνέβησαν και οδήγησαν στον θάνατο του γιου τους. Αρχικά, η οικογένεια του θύματος αναρωτιέται γιατί αστυνομικοί με πολιτικά ρούχα περικύκλωσαν το αυτοκίνητο του 26χρονους κρατώντας μάλιστα όπλα και πυροβολώντας δεκάδες φορές εναντίον του.

Κατά την προκαταρκτική έρευνα προέκυψε ότι ο 26χρονος ήταν εκείνος που άνοιξε πρώτος πυρ με τέσσερις αστυνομικούς να ανταποδίδουν τα πυρά «ακόμα και όταν ο Ρίντ είχε βγει από το όχημα και είχε πέσει στο έδαφος». Προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιωθεί αν ο 26χρονος ήταν εκείνος που άνοιξε πρώτος πυρ ωστόσο μέσα στο αυτοκίνητο του θύματος εντοπίστηκε όπλο.

Αρμόδιες υπηρεσίες ερευνούν εάν οι ενέργειες των αξιωματικών ήταν δικαιολογημένες.

Πηγή: skai.gr

