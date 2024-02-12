Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Σχέδιο μετατροπής των Βαρωσίων σε «Λας Βέγκας στη Μεσόγειο» δηλώνει ότι έχει δει η βρετανική εφημερίδα Daily Express, γράφοντας ότι πρόκειται για πρόταση «κοινοπραξίας δισεκατομμυριούχων επιχειρηματιών από διάφορες περιοχές της υφηλίου».

Την πρόταση στηρίζουν και ορισμένοι «από τους πιο επιτυχημένους ξενοδόχους», που θεωρούν την περιοχή της Αμμοχώστου που βρίσκεται υπό τη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών ως την καλύτερη τοποθεσία για αυτό το εγχείρημα του «ενός δισεκατομμυρίου λιρών».

Το δημοσίευμα σχολιάζει πως το σχέδιο αυτό θα συναντήσει αντιστάσεις από τα Ηνωμένα Έθνη και από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και ότι «θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα για τον βασιλιά Κάρολο».

Η εμπλοκή του ονόματος του Καρόλου έχει να κάνει με αναφορά της «κυβέρνησης της ΤΔΒΚ», όπως αναγράφεται στο δημοσίευμα, ότι το ξενοδοχείο Golden Sands που βρίσκεται στα παράλια της ερημωμένης πόλης είναι ιδιοκτησίας του Βρετανού μονάρχη.

Σημειώνεται πως η βρετανική βασιλική οικογένεια έχει στο παρελθόν διαψεύσει τα περί ιδιοκτησίας του Καρόλου. Το δημοσίευμα προσθέτει ότι πλέον υπάρχουν και ερωτήματα για το κατά πόσο το ξενοδοχειακό σύμπλεγμα που είναι άδειο από το 1974 χρησιμοποιείται τώρα από βρετανικές δυνάμεις, κάτι που αρνήθηκε το Υπουργείο Άμυνας απαντώντας σε ερώτηση βουλευτή στο Λονδίνο.

Όπως τονίζεται, όταν το συγκεκριμένο ξενοδοχείο άνοιξε το 1974 είχε ανακηρυχθεί το πρώτο επτάστερο ξενοδοχείο στον κόσμο.

Η πρόταση στην οποία αναφέρεται η Express φέρεται να προβλέπει δεκάδες καζίνο, πολυτελή ξενοδοχεία και θέρετρα, καταστήματα και ακριβά εστιατόρια στην περιοχή.

Το δημοσίευμα προσθέτει πως η πρόταση αντικατοπτρίζει τον εντεινόμενο εκνευρισμό στην «ΤΔΒΚ» για τη μεταχείριση της οποίας τυγχάνουν τα κατεχόμενα και τη «συνεχιζόμενη απομόνωση».

Επισημαίνεται δε η θέση του «Προέδρου της ΤΔΒΚ» Ερσίν Τατάρ, ο οποίος έχει δώσει ουκ ολίγες συνεντεύξεις στη συγκεκριμένη εφημερίδα, περί «λύσης δύο κρατών».



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.