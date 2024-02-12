Το Κρεμλίνο αρνήθηκε σήμερα να σχολιάσει τις παρατηρήσεις που έκανε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περί μη προστασίας συμμάχων του ΝΑΤΟ οι οποίοι δεν δαπανούν αρκετά για την άμυνά τους από μια ενδεχόμενη ρωσική εισβολή.

"Εξακολουθώ να είμαι εκπρόσωπος Τύπου του (προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν, όχι του Τραμπ", δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ακόμη πως το δορυφορικό διαδικτυακό σύστημα Starlink του Ίλον Μασκ δεν έχει πιστοποιηθεί για χρήση, ούτε παρέχεται επίσημα, στη Ρωσία και ως εκ τούτου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Η Ουκρανία, που έχει χρησιμοποιήσει το Starlink για στρατιωτικές επικοινωνίες καθ΄όλη τη διάρκεια του πολέμου με τη Ρωσία, δήλωσε χθες, Κυριακή, πως ρωσικά στρατεύματα χρησιμοποιούν το Starlink σε ορισμένες περιοχές της Ουκρανίας τις οποίες ελέγχουν.

Σε τηλεδιάσκεψη με τους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε: "Δεν είναι ένα πιστοποιημένο σύστημα με εμάς, συνεπώς δεν μπορεί να παρασχεθεί επίσημα εδώ και δεν παρέχεται επίσημα. Συνεπώς, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσημα με οιονδήποτε τρόπο".

"Αυτός είναι ο λόγος που εδώ, πιθανόν, δεν θα πρέπει να ανακατευτούμε στη συζήτηση ανάμεσα στο καθεστώς του Κιέβου και τον επιχειρηματία Μασκ", είπε, αναφερόμενος στην ουκρανική κυβέρνηση.

Η Κύρια Διεύθυνση Υπηρεσιών Πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας ανέφερε σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε την Κυριακή, πως τερματικά του Starlink χρησιμοποιούνται από μονάδες όπως η 83η Ταξιαρχία Αεροπορικής Επίθεσης της Ρωσίας, που πολεμά κοντά στις πόλεις Κλιστσίιβκα και Αντρίιβκα στην ανατολική επαρχία Ντονέτσκ.

Σε χθεσινή ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο Μασκ ανέφερε: "Εξ όσων γνωρίζουμε, κανένα Starlink δεν έχει πωληθεί είτε άμεσα είτε έμμεσα στη Ρωσία".

"Ένας αριθμός ψευδών ειδήσεων ισχυρίζονται πως η SpaceX πουλάει τερματικά Starlink στη Ρωσία", ανέφερε ο Μασκ στην ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter), το οποίο επίσης του ανήκει. "Αυτό είναι κατηγορηματικά ψευδές".

Πηγή: skai.gr

