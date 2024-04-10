Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς δεν δίνει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Taurus στην Ουκρανία, επειδή φοβάται τις απειλές του Βλαντίμιρ Πούτιν για τη χρήση πυρηνικών, δηλώνει ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μεταξύ άλλων, παραδέχεται ότι οι ρωσικές επιθέσεις εναντίον των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών ήταν επιτυχείς, αφήνει αιχμές για τον Ντόναλντ Τραμπ και δηλώνει ότι το Χάρκοβο έχει συμβολική αξία για τον Ρώσο πρόεδρο.

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στις εφημερίδες WELT, BILD και στο περιοδικό Politicο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζητά και πάλι όπλα από τη Δύση, και κυρίως συστήματα αεράμυνας. Όπως λέει, τα διαθέσιμα συστήματα δεν επαρκούν, γεγονός το οποίο «εντείνει την επιθυμία του Πούτιν για μεγαλύτερη καταστροφή». «Οι εταίροι μας διαθέτουν συγκεκριμένα όπλα, τα οποία χρειαζόμαστε προκειμένου να επιβιώσουμε. Η Ουκρανία τα χρειάζεται για να επιβιώσει και απλώς δεν κατανοώ γιατί δεν παίρνουμε αυτά τα όπλα», λέει χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στους πυραύλους Taurus, στους αμερικανικούς ATACMS και στα μαχητικά αεροσκάφη F-16.

Ειδικά για την άρνηση του καγκελάριου Σολτς να παραδώσει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία, ο κ. Ζελένσκι σημειώνει ότι «ο καγκελάριος δηλώνει ότι η Γερμανία δεν είναι πυρηνική δύναμη και ότι οι Taurus είναι το ισχυρότερο οπλικό σύστημα που διαθέτει και δεν μπορεί να το στερήσει από τη χώρα». Προσθέτει μάλιστα ότι η άρνηση του κ. Σολτς σχετίζεται με τις πυρηνικές απειλές του Βλαντίμιρ Πούτιν, αλλά σχολιάζει: «Δε νομίζω ότι η άρνησή του θα προστατεύσει τον κόσμο από τον πυρηνικό κίνδυνο που συνιστά η Ρωσία». Ο καγκελάριος πάντως, αιτιολογώντας τη στάση του στο θέμα, τονίζει κάθε φορά ότι το Βερολίνο δεν θέλει με κανέναν τρόπο να θεωρηθεί ότι εμπλέκεται άμεσα στον πόλεμο.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απορρίπτει ακόμη τις εισηγήσεις περί «παγώματος» του πολέμου, και ζητά και από τον καγκελάριο να μην τις υιοθετήσει, καθώς, όπως υποστηρίζει, κάτι τέτοιο θα το εκμεταλλευόταν ο Ρώσος πρόεδρος προκειμένου να προετοιμαστεί για νέα επίθεση.

Ερωτώμενος σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το οποίο η Ουκρανία θα πρέπει να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία στα ανατολικά, ο Ουκρανός πρόεδρος τονίζει ότι, «αν η συμφωνία συνίσταται στο να δώσουμε απλά εδάφη μας, τότε η ιδέα είναι πολύ πρωτόλεια. Αν ο Τραμπ έχει πράγματι μια δική του πρόταση για γρήγορο τερματισμό του πολέμου, θα χαιρόμουν πολύ να την ακούσω, αλλά χρειαζόμαστε ισχυρά επιχειρήματα, όχι μια φανταστική, αλλά μια ρεαλιστική ιδέα».

Τέλος, ο κ. Ζελένσκι ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να διαπραγματευτεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν ούτε να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία και επαναλαμβάνει την πρόσκλησή του προς τον Αμερικανό υποψήφιο να επισκεφθεί την Ουκρανία προκειμένου να δει ο ίδιος την κατάσταση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

