Ξεκίνησε σήμερα υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας η πολύκροτη δίκη του πρώην μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης του Χονγκ Κονγκ Τζίμι Λάι (Jimmy Lai), ο οποίος κατηγορείται για παραβιάσεις του αμφιλεγόμενου νόμου περί εθνικής ασφαλείας.

Ο 76χρονος Λάι εμφανίστηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί ενώπιον δικαστηρίου στη συνοικία Γουέστ Κοουλούν, σύμφωνα με την εφημερίδα South China Morning Post και με άλλα μέσα ενημέρωσης.

A landmark national security trial for leading China critic Jimmy Lai opened in Hong Kong amid tight security, with the pro-democracy activist battling charges that he colluded with foreign forces, including the United States https://t.co/kYWL5oXC1m pic.twitter.com/np3Z6s4FmP — Reuters (@Reuters) December 18, 2023

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου σχηματίζονταν μεγάλες ουρές από πολίτες που επιθυμούσαν να βρουν μια θέση στο ακροατήριο.

Ο «Ναβάλνι» του Χονγκ Κονγκ

Ο Λάι είναι ο ιδρυτής της φιλοδημοκρατικής εφημερίδας του Χονγκ Κονγκ Apple Daily, η οποία υποχρεώθηκε να κλείσει αφού στοχοθετήθηκε από τις αρχές για δήθεν παραβιάσεις του Νόμου περί Εθνικής Ασφαλείας.

Βάσει αυτού του νόμου, βαρύνεται για συνωμοσία με ξένες δυνάμεις, η οποία επισύρει τη μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Κατηγορείται επίσης για εξέγερση βάσει ενός νόμου που παραμένει σε ισχύ από την περίοδο που το Χονγκ Κονγκ ήταν βρετανική αποικία και τον οποίο οι Αρχές χρησιμοποίησαν τα τελευταία χρόνια για τη φίμωση των αντιφρονούντων.

Εν αναμονή της δίκης του, κρατείται ήδη εδώ και τουλάχιστον τρία χρόνια – από τα οποία το μεγαλύτερο διάστημα στην απομόνωση.

Jimmy Lai: Hong Kong pro-democracy media tycoon's trial begins https://t.co/E85QAyV9MK — BBC News (UK) (@BBCNews) December 18, 2023

Στο μεταξύ, έχει καταδικαστεί για πολλές άλλες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων για δήθεν παραβίαση των όρων μίσθωσης των γραφείων της Apple Daily και για συμμετοχή σε επετειακή κινητοποίηση για τα γεγονότα στην Τιενανμέν.

Ένας από τους πιο προβεβλημένους επικριτές του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος στο Χονγκ Κονγκ, ο Λάι έχει δηλώσει αθώος απέναντι σε όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει στη νέα δίκη.

Αντιδράσεις από ΗΠΑ και Βρετανία

Απεσταλμένοι ξένων χωρών και αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η δίκη του Λάι είναι ένα κρίσιμο τεστ για την δικαστική ανεξαρτηρία του Χονγκ Κονγκ και για τις ελευθερίες μετά την επιβολή του επίμαχου νόμου το 2020.

Η Βρετανία έκανε έκκληση προς το Χονγκ Κονγκ να απελευθερώσει τον Λάι.

Ο Ντέιβιντ Κάμερον, ο οποίος έγινε υπουργός Εξωτερικών τον Νοέμβριο, αυστηροποίησε την στάση της Βρετανίας χθες ζητώντας ανοιχτά την απελευθέρωση του Λάι, ο οποίος έχει τη βρετανική υπηκοότητα.

Ο γιος του Σεμπάστιαν Λάι, ο οποίος έχει συναντηθεί με τον Κάμερον για να συζητήσουν την υπόθεση, είχε ασκήσει παλαιότερα κριτική εις βάρος της Βρετανίας κατηγορώντας την ότι είναι "υπερβολικά αδύναμη" να υπερασπιστεί τον πατέρα του.

"Ως προβεβλημένος και ειλικρινής δημοσιογράφος και εκδότης ο Τζίμι Λάι έχει στοχοθετηθεί σε μια ξεκάθαρη απόπειρα να σταματήσουν την ειρηνική άσκηση των δικαιωμάτων του της ελευθερίας της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι", ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Κάμερον και πρόσθεσε "ζητώ από τις αρχές του Χονγκ Κονγκ να σταματήσουν τη δίωξη του Τζίμι Λάι και να τον απελευθερώσουν".

Όπως είπε ο Κάμερον, ο Νόμος περί Εθνικής Ασφαλείας συνιστά μια "σαφή παραβίαση" της Σινοβρετανικής Κοινής Διακήρυξης, με την οποία επέστρεψε το Χονγκ Κονγκ από τη βρετανική στην κινεζική κυριαρχία πριν από περισσότερα από 25 χρόνια με βάση μια συμφωνία που προβλέπει μεγάλο βαθμό αυτονομίας, περιλαμβανομένης της ελευθερίας του λόγου με βάση το μοντέλο "μία χώρα, δύο συστήματα".

"(Ο Νόμος περί Εθνικής Ασφαλείας) κατέστρεψε το Χονγκ Κονγκ με τα δικαιώματα και τις ελευθερίες να έχουν υπονομευθεί σημαντικά. Καλώ τις κινεζικές αρχές να αποσύρουν τον Νόμο περί Εθνικής Ασφαλείας και τη δίωξη όλων των ανθρώπων που κατηγορήθηκαν με βάση αυτόν", πρόσθεσε.

Στο παρελθόν η Κίνα αντέδρασε σε παρόμοια κριτική κατηγορώντας τη Βρετανία ότι λειτουργεί με αποκιοκρατικό σκεπτικό.

Και σήμερα το Πεκίνο χαρακτήρισε «κατάφωρο πολιτικό ελιγμό» τις αντιδράσεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας στη δίκη του μεγιστάνα υπέρ του Τζίμι Λάι, του οποίου την απελευθέρωση ζήτησαν και οι δύο χώρες.

"Τα σχόλια των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με αυτό το θέμα συνιστούν σοβαρή παραβίαση του πνεύματος του κράτους δικαίου και των αρχών του διεθνούς δικαίου (...). Αποτελούν έναν κατάφωρο πολιτικό ελιγμό", δήλωσε ο Γουάνγκ Γουενμπίν, ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.