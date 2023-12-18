Θετικός στον κορωνοϊό βρέθηκε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω της πλατφόρμας «Χ» (πρώην Twitter).

«Δεν πρόκειται ασφαλώς για ευχάριστη έκπληξη. Το τρέχον τεστ μου δείχνει δύο γραμμές. Με ελαφρά συμπτώματα, θεωρώ ότι θα έχω μια ήπια πορεία και για αρχή, εργάζομαι μόνο από το γραφείο μου», έγραψε ο κ. Σολτς στην ανάρτησή του.

Ο Όλαφ Σολτς είχε νοσήσει από Covid-19 για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2022.

Πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Χέμπεστραϊτ ανακοίνωσε ότι ακυρώνονται τα σημερινά και αυριανά ραντεβού του καγκελάριου, μεταξύ των οποίων και η προγραμματισμένη για αύριο συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

