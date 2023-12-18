Ισπανία: Προειδοποιήσεις για τοποθέτηση βόμβας έλαβαν πολλά διεθνή σχολεία στη χώρα

Μηνύματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προειδοποιούσαν για τοποθέτηση βόμβας έλαβαν πολλά διεθνή σχολεία --γαλλικά και βρετανικά-- στην Ισπανία, με αποτέλεσμα να αναβληθούν τα μαθήματα εκεί, ανακοίνωσαν τα ίδια τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

«Λάβαμε ένα μέιλ χθες (Κυριακή) το βράδυ στις 23:00 (τοπική ώρα, 01:00 σήμερα τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας) στο οποίο υπήρχε προειδοποίηση για βόμβα. Ενημερώσαμε την αστυνομία καθώς και τη γαλλική πρεσβεία στην Ισπανία. Μέχρι να αποχωρήσουν οι αρχές (από τον χώρο του σχολείου), το σχολείο δεν θα λειτουργήσει», επεσήμανε σήμερα το πρωί ο Νοέλ Χεγκού, διευθυντής του γαλλικού σχολείου Moliere στη Θαραγόθα.

Σήμερα το πρωί το σχολείο, στο οποίο φοιτούν 1.000 μαθητές, δεν άνοιξε τη συνηθισμένη του ώρα, καθώς βρίσκονταν «καθ’ οδόν» πυροτεχνουργοί, πρόσθεσε.

Το γαλλικό σχολείο Jules Verne της Τενερίφης, στο αρχιπέλαγος των Κανάριων νησιών, επίσης έλαβε προειδοποίηση για αντίστοιχη απειλή χθες το βράδυ, σύμφωνα με τον Ζουλιέν Λεπανί, διευθυντή του δημοτικού, ο οποίος όμως δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις.

Οι γονείς των μαθητών του βρετανικού σχολείου St Georges στη Μαδρίτη έλαβαν μήνυμα, με το οποίο τους ανακοινωνόταν ότι το σχολείο θα άνοιγε αργά το πρωί, αφού «στη διάρκεια της νύκτας ελήφθη μέιλ στο οποίο αναφερόταν ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα».

Η διεύθυνση του σχολείου επεσήμανε στο μήνυμά της ότι «η ίδια προειδοποίηση εστάλη σε πολλά σχολεία της Μαδρίτης σήμερα» και «η αστυνομία εκτιμά ότι πρόκειται για σειρά λάθος συναγερμών».

Την προηγούμενη εβδομάδα το βρετανικό σχολείο Kensington είχε επίσης λάβει «απειλές μέσω μέιλ», σημείωσε η διεύθυνση.

Η αστυνομία της Ισπανίας δεν έχει θελήσει να σχολιάσει τα περιστατικά.

Στη Γαλλία γίνονται εδώ και μήνες προειδοποιήσεις για τοποθέτηση βόμβας σε αεροδρόμια, σταθμούς τραίνων αλλά και κυρίως σε σχολεία: στα μέσα Νοεμβρίου το γαλλικό υπουργείο Παιδείας είχε επισημάνει ότι έχουν καταγραφεί 788 προειδοποιήσεις για τοποθέτηση βόμβας σε σχολεία μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

