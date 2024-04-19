Η κυβέρνηση της Αυστραλίας προέτρεψε σήμερα Παρασκευή τους υπηκόους της χώρας να φύγουν το ταχύτερο δυνατό από το Ισραήλ και τα παλαιστινιακά εδάφη, μετά τις εκρήξεις στο Ιράν και στη Συρία που εντείνουν τους φόβους πως ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς θα οδηγήσει σε γενικευμένη περιφερειακή σύρραξη.

Επικαλούμενη την «απειλή στρατιωτικών αντιποίνων και τρομοκρατικών επιθέσεων», η Καμπέρα «προτρέπει τους Αυστραλούς στο Ισραήλ και στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη να φύγουν αν είναι σίγουροι πως μπορούν να το κάνουν με κάθε ασφάλεια», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε σημείωμά του.

Η Αυστραλία είχε ήδη παροτρύνει τους πολίτες της χώρας να αποφεύγουν αυτούς τους δυο προορισμούς και, εάν ανησυχήσουν, να φύγουν.

Η προειδοποίηση καταγράφεται μετά τις πληροφορίες για εκρήξεις νωρίς σήμερα στο κεντρικό Ιράν, με αμερικανούς αξιωματούχους να κάνουν λόγο περί ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης αντιποίνων στην ιρανική επίθεση με εκατοντάδες drones και πυραύλους στην επικράτεια του Ισραήλ το σαββατοκύριακο.

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις «ενδέχεται να οδηγήσουν στο κλείσιμο εναέριων χώρων, σε ακυρώσεις πτήσεων, εκτροπές και άλλα προβλήματα στα ταξίδια», σημείωσε η Καμπέρα.

«Το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ θα μπορούσε να διακόψει τη λειτουργία του εξαιτίας των αυξημένων ανησυχιών για την ασφάλεια ανά πάσα στιγμή και εντός βραχείας προθεσμίας», προειδοποίησε ακόμη η κυβέρνηση της Αυστραλίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

