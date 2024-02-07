Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν θα έχει σήμερα συνομιλίες με την ισραηλινή πολιτική ηγεσία, την οποία αναμένεται να πιέσει για την κήρυξη νέας ανακωχής, που θα επιτρέψει την απελευθέρωση περισσότερων ομήρων, την ημέρα που ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς εισέρχεται στον πέμπτο μήνα του.

Πέντε μήνες, πέντε περιοδείες στη Μέση Ανατολή για τον επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ: χθες βρισκόταν στην Αίγυπτο και στο Κατάρ, τις δυο χώρες που έχουν αναλάβει μεσολαβητικό ρόλο, προτού το αεροσκάφος του φθάσει στο Τελ Αβίβ το βράδυ.

Η Χαμάς επιβεβαίωσε νωρίτερα χθες πως έστειλε απάντηση, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες γι’ αυτήν, στο Κάιρο και στη Ντόχα, αφού εξέτασε την πρόταση για τη νέα ανακωχή που καταρτίστηκε στα τέλη Ιανουαρίου στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων στις οποίες συμμετείχαν ο διευθυντής της CIA Γουίλιαμ Μπερνς και αντιπρόσωποι των αρχών του Κατάρ, της Αιγύπτου και του Ισραήλ.

Σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο ο οποίος μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, ο κ. Μπλίνκεν ενημερώθηκε χθες Τρίτη για την απάντηση της Χαμάς από τον εμίρη του Κατάρ όταν συναντήθηκαν στη Ντόχα.

Κατά πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, η πρόταση προβλέπει τρεις φάσεις, με την πρώτη να περιλαμβάνει ανακωχή με διάρκεια έξι εβδομάδων, την απελευθέρωση 200 ως 300 παλαιστίνιων φυλακισμένων και σε αντάλλαγμα 35 ως 40 ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, καθώς επίσης και την είσοδο καθημερινά στον θύλακο 200 ως 300 φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, ο Μοχάμεντ μπιν Άμπντουλ Ραχμάν Αλ Θάνι, δήλωσε «αισιόδοξος» και χαρακτήρισε «συνολικά θετική» την απάντηση της Χαμάς, προσθέτοντας πως περιέχει «ορισμένα σχόλια».

Κοινή ανακοίνωση του γραφείου του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και της Μοσάντ αναφέρει πως η απάντηση της Χαμάς «διαβιβάστηκε» από το Κατάρ στην υπηρεσία κατασκοπείας του Ισραήλ, που τη «μελετά διεξοδικά».

Ο κ. Νετανιάχου αναμένεται να έχει κατ’ ιδίαν συνομιλίες με τον κ. Μπλίνκεν σήμερα, ακριβώς τέσσερις μήνες μετά το ξέσπασμα της σύρραξης.

Το έναυσμα αυτού του πολέμου ήταν η άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, όταν έχασαν τη ζωή τους 1.163 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημες ανακοινώσεις των αρχών.

Έκτοτε, στις στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων του Ισραήλ —η πολιτικοστρατιωτική ηγεσία του οποίου ορκίστηκε να «εξαλείψει» τη Χαμάς— έχουν χάσει τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας τουλάχιστον 27.585 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, με βάση τον πιο πρόσφατο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποίησε το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Η ανησυχία για τη Ράφα εντείνεται

Καθώς το αεροσκάφος του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας προσγειωνόταν στο Τελ Αβίβ, οι βομβαρδισμοί και οι μάχες μαίνονταν λιγότερα από εκατό χιλιόμετρα νοτιότερα, κυρίως στις πόλεις Χαν Γιούνις και Ράφα, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες.

Από το ξέσπασμα του πολέμου, ολόκληρες συνοικίες έχουν μετατραπεί σε συντρίμμια εξαιτίας των ακατάπαυστων ισραηλινών βομβαρδισμών και τουλάχιστον 1,7 εκατ. άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Η Ράφα, στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, πόλη 270.000 κατοίκων προπολεμικά, πλέον φιλοξενεί 1,3 εκατ. εκτοπισμένους από άλλους τομείς της Λωρίδας της Γάζας, με άλλα λόγια πάνω από τον μισό πληθυσμό της (2,4 εκατ.), σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Η πόλη αυτή αναμένεται να μετατραπεί στον επόμενο στόχο του ισραηλινού στρατού. Τη Δευτέρα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο Γιοάβ Γκάλαντ —αναμένεται και αυτός να συναντηθεί σήμερα με τον κ. Μπλίνκεν— διεμήνυσε πως οι δυνάμεις του προσεχώς θα φθάσουν σε τοποθεσίες όπου δεν έχουν δράσει ακόμη, «ως το τελευταίο οχυρό της Χαμάς, δηλαδή τη Ράφα».

«Ο Νετανιάχου απειλεί να εισβάλλει στη Ράφα με πρόσχημα την παρουσία της Χαμάς (...) Το Ισραήλ δεν θα σταματήσει παρά αφού θα έχει εξαλείψει τον λαό της Γάζας», φοβάται ο Ράεντ αλ Μπαρντάνι, 32χρονος εκτοπισμένος.

Η πιθανή «εντατικοποίηση των εχθροπραξιών στη Ράφα θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλειες ζωών αμάχων μεγάλης κλίμακας. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε εντός των δυνάμεών μας για να αποφευχθεί», υπογράμμισε σε δημοσιογράφους στη Γενεύη ο Γενς Λέρκε, εκπρόσωπος του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ.

«Πολλή δουλειά»

Στα τέλη Νοεμβρίου, εκεχειρία μιας εβδομάδας επέτρεψε να μπει περισσότερη βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακο και να αφεθούν ελεύθεροι εκατό και πλέον όμηροι από τους 250 που είχαν οδηγηθεί στη Λωρίδα της Γάζας, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές — και στη μια και στην αλλη πλευρά, επρόκειτο κυρίως για γυναίκες και παιδιά.

Χθες εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο Ντανιέλ Χαγκάρι, ανακοίνωσε πως ενημερώθηκαν οι οικογένειες 31 ομήρων που βρίσκονται ακόμη στη Λωρίδα της Γάζας πως είναι νεκροί.

«Μένει ακόμη πολλή δουλειά να γίνει» για να συμφωνηθεί νέα εκεχειρία, «όμως συνεχίζουμε να πιστεύουμε πως είναι εφικτή και απαραίτητη» και «θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε αδιάκοπα για να καταλήξουμε σε αυτήν», διαβεβαίωσε χθες ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

Κατ’ αυτόν, το σχέδιο συμφωνίας που καταρτίστηκε στα τέλη του Ιανουαρίου στο Παρίσι «προσφέρει την προοπτική παρατεταμένης ηρεμίας, απελευθέρωσης των ομήρων και αύξησης της βοήθειας» στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία βιώνει μείζονα ανθρωπιστική κρίση. Αυτό «θα ήταν ξεκάθαρα ευνοϊκό για όλο τον κόσμο», πρόσθεσε.

Ως τώρα, η ηγεσία της Χαμάς αξίωνε πλήρη κατάπαυση του πυρός. Η κυβέρνηση του Ισραήλ απορρίπτει το ενδεχόμενο, διαμηνύει πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν θα τερματιστούν παρά αφού «εξαλειφθεί» το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα και απελευθερωθούν οι όμηροι.

«Βρισκόμαστε στον δρόμο προς την ολοκληρωτική νίκη και δεν θα σταματήσουμε. Αυτή τη θέση μοιράζεται η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού», επέμεινε χθες ο κ. Νετανιάχου.

Πέρα από τη Λωρίδα της Γάζας, οι εντάσεις παραμένουν μεγάλες στην περιοχή ανάμεσα από τη μια στο Ισραήλ και τους συμμάχους του κι από την άλλη το Ιράν και τον «άξονα της αντίστασης», που συμπεριλαμβάνει, εκτός της Χαμάς, τη λιβανική Χεζμπολά, παραστρατιωτικές οργανώσεις στο Ιράκ και τους υεμενίτες αντάρτες Χούθι.

Χθες Τρίτη το βράδυ, ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε πως περιήλθαν στην κατοχή του έγγραφα που κατ’ αυτόν «αποδεικνύουν» τη μεταφορά 154 εκατομμυρίων αμερικανικών δολαρίων από το Ιράν στη Χαμάς την περίοδο 2014-2020.

Ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας, ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην επαρχία Χομς της Συρίας σκότωσαν πέντε ανθρώπους, ανάμεσά τους τρεις άμαχους, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

