Σειρήνες ήχησαν στο Τελ Αβίβ και σε άλλες κεντρικές πόλεις καθώς η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση κατά του Ισραήλ.

Ισραηλινά μέσα αναφέρουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στο Τελ Αβίβ.

Θραύσματα από τις αναχαιτισμένες ρουκέτες πυροδότησαν φωτιά στο νεκροταφείο Segula στην Petah Tikva το βράδυ της Δευτέρας, ανέφερε η Maariv .

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, περίπου πέντε ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο στο ισραηλινό έδαφος. Κάποιες αναχαιτίστηκαν ενώ άλλες έπεσαν σε ανοιχτούς χώρους.

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη, υποστηρίζοντας ότι είχε βάλει στόχο τη βάση Glilot του Ισραηλινού Στρατού κοντά στο Τελ Αβίβ.

Η βάση φιλοξενεί τη μονάδα πληροφοριών 8200 του IDF και βρίσκεται δίπλα στο αρχηγείο της Μοσάντ.

