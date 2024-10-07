Σειρήνες ήχησαν στο Τελ Αβίβ και σε άλλες κεντρικές πόλεις καθώς η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση κατά του Ισραήλ.
Ισραηλινά μέσα αναφέρουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στο Τελ Αβίβ.
🇱🇧🇮🇱⚡️- Interceptions in the sky above Tel Aviv pic.twitter.com/oBweWwjjt9— Pressify (@ThePressify) October 7, 2024
Θραύσματα από τις αναχαιτισμένες ρουκέτες πυροδότησαν φωτιά στο νεκροταφείο Segula στην Petah Tikva το βράδυ της Δευτέρας, ανέφερε η Maariv .
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, περίπου πέντε ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο στο ισραηλινό έδαφος. Κάποιες αναχαιτίστηκαν ενώ άλλες έπεσαν σε ανοιχτούς χώρους.
Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη, υποστηρίζοντας ότι είχε βάλει στόχο τη βάση Glilot του Ισραηλινού Στρατού κοντά στο Τελ Αβίβ.
Η βάση φιλοξενεί τη μονάδα πληροφοριών 8200 του IDF και βρίσκεται δίπλα στο αρχηγείο της Μοσάντ.
- Διάγγελμα Νετανιάχου για την 7η Οκτωβρίου: Θα συνεχίσουμε να πολεμάμε για εμάς αλλά και για τις επόμενες γενιές
- Νέο ισχυρό ισραηλινό χτύπημα στη νότια Βηρυτό το βράδυ της Δευτέρας - Δείτε βίντεο της έκρηξης
- Ουκρανία: 1 νεκρός και 5 τραυματίες από ρωσική πυραυλική επίθεση σε πλοίο στο λιμάνι της Οδησσού
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.