Νέο ισχυρό ισραηλινό χτύπημα στη νότια Βηρυτό το βράδυ της Δευτέρας - Δείτε βίντεο της έκρηξης

Οι IDF επιβεβαίωσαν το χτύπημα, αναφέροντας ότι μαχητικά αεροσκάφη εκτόξευσαν πυραύλους στο «αρχηγείο πληροφοριών» της Χεζμπολάχ.

Λίβανος: Νέο ισραηλινό χτύπημα στη νότια Βηρυτό το βράδυ

Νέο ισχυρό ισραηλινό χτύπημα στα νότια της Βηρυτού το βράδυ της Δευτέρας δείχνουν πλάνα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας στα κοινωνικά δίκτυα. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF)  επιβεβαίωσαν το χτύπημα, αναφέροντας ότι μαχητικά αεροσκάφη εκτόξευσαν πυραύλους στο «αρχηγείο πληροφοριών» της Χεζμπολάχ.

Το χτύπημα έρχεται λιγότερο από μία ώρα αφότου ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολή εκκένωσης δύο κτιρίων.


Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού εξέδωσε εντολή εκκένωσης, καλώντας τους ενοίκους να εγκαταλείψουν συγκεκριμένα κτίρια στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Κάποια από τα κτίρια βρίσκονται στον δήμο Μπουρτζ αλ Μπαρατζνέχ, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ του Διεθνούς Αεροδρομίου Ραφίκ Χαρίρι και της πόλης Χάρετ Χρέικ.
 

«Σφίγγει ο κλοιός» στον Λίβανο, καθώς το Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ στον νότο από στεριά, θάλασσα και αέρα, δείχνοντας έτοιμο να επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα ξεκινήσει σύντομα επιχειρήσεις στη νότια ακτή του Λιβάνου, με την πολεμική αεροπορία να έχει ενεργό ρόλο. Ο στρατός ανακοίνωσε ότι σύντομα στις επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ, θα εμπλακεί και το ισραηλινό ναυτικό. 

Ο ισραηλινός στρατός έχει προειδοποιήσει τους κατοίκους να μείνουν μακριά από τις παραλίες νότια του ποταμού Αουαλί, καθώς και τους ψαράδες να μείνουν μακριά από την περιοχή σε μια έκταση 36 μιλίων.

