Οι σειρήνες του αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν απόψε στα περίχωρα της Ιερουσαλήμ και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με τις ισραηλινές εφαρμογές που ειδοποιούν για συναγερμό.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι αφορμή για τον συναγερμό ήταν «μια εκτόξευση από τον Λίβανο προς το ισραηλινό έδαφος».

Η ρουκέτα που εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο έπεσε στην περιοχή του εβραϊκού οικισμού Μίτζπε Χαγκίτ, στη Δυτική Όχθη, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Οι υπηρεσίες διάσωσης έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, πρόσθεσε.

Ήχησαν σειρήνες - Αναχαιτίστηκε πύραυλος από την Υεμένη

Σειρήνες ήχησαν σήμερα το απόγευμα στο κεντρικό Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένου του Τελ Αβίβ, έπειτα από την εκτόξευση ενός πυραύλου από την Υεμένη.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι εκτοξεύτηκε, πιθανότατα από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης, ένας πύραυλος που κατευθυνόταν στο ισραηλινό έδαφος αλλά αναχαιτίστηκε από την αντιαεροπορική άμυνα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Χούθι, εκτόξευσαν έναν βαλλιστικό πύραυλο εναντίον του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ, κατά την άφιξη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Το «σώμα» του βαλλιστικού πυραύλου των Χούθι

Σύμφωνα με τον απεσταλμένο του ΣΚΑΙ στο Ισραήλ, Σταύρο Ιωαννίδη, συναγερμός σήμανε σε 140 περιοχές, μετά την εκτόξευση ενός πυραύλου από την Υεμένη.

Israel’s Arrow air defense system intercepted a Houthi ballistic missile fired from Yemen. pic.twitter.com/3WdcZ3BUyq — Mike (@Doranimated) September 28, 2024

Σειρήνες ήχησαν και στο αεροδρόμιο του Ισραήλ

Sirens sounded at Ben Gurion Airport after a ballistic missile approaching from Yemen was detected. pic.twitter.com/JEdKVf6IZr — Tehran Times (@TehranTimes79) September 28, 2024

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης δήλωσαν σήμερα πως η δολοφονία χθες, Παρασκευή, από το Ισραήλ του ηγέτη της λιβανέζικης ισλαμιστικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, στα νότια προάστια της Βηρυτού, "θα ενισχύσει" την αποφασιστικότητά τους.

"Το μαρτύριο του (...) Χασάν Νασράλα θα ενισχύσει τη φλόγα της θυσίας, θα εντείνει τον ενθουσιασμό και θα ενισχύσει την αποφασιστικότητά μας", ανέφεραν οι αντάρτες Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν, σε μια ανακοίνωση λέγοντας πως ο θάνατός του θα καταλήξει "στη νίκη και την εξαφάνιση του ισραηλινού εχθρού".

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.