Ουκρανία: 1 νεκρός και 5 τραυματίες από ρωσική πυραυλική επίθεση σε πλοίο στην Οδησσό

Ρωσικός πύραυλος χτύπησε ένα εμπορικό πλοίο με σημαία Παλάου στο λιμάνι της Οδησσού, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας Ουκρανός και να τραυματιστούν πέντε αλλοδαποί, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο κυβερνήτης της περιφέρειας, Όλεχ Κίπερ. Δεν κινδυνεύει η ζωή κανενός από τους τραυματίες.

"Στόχος του επιτιθέμενου ήταν οι λιμενικές υποδομές. Ο εχθρός χτύπησε ένα πολιτικό σκάφος υπό σημαία Παλάου με βαλλιστικό πύραυλο. Πέθανε ένας 60χρονος Ουκρανός, υπάλληλος ιδιωτικής εταιρείας διακίνησης φορτίων. Άλλοι πέντε αλλοδαποί πολίτες τραυματίστηκαν. Αυτή τη στιγμή λαμβάνουν την απαραίτητη ιατρική βοήθεια" τόνισε ο Κίπερ.

Είναι η δεύτερη επίθεση εναντίον πλοίου στη νότια Ουκρανία σε ισάριθμες ημέρες. Νωρίτερα σήμερα Δευτέρα η ουκρανική κυβέρνηση ανέφερε ότι ρωσικός πύραυλος προκάλεσε ζημιές την Κυριακή σε ένα εμπορικό πλοίο με σημαία Σεν Κιτς και Νέβις, που ήταν φορτωμένο με καλαμπόκι, στο λιμάνι του Πιβντένι.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

