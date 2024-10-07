Η 7η Οκτωβρίου ήταν μια μέρα απερίγραπτης θλίψης για τη χώρα, είπε στο διάγγελμά του στην κρατική τελετή μνήμης για τον ένα χρόνο από την επίθεση της Χαμάς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπένιαμιν Νετανίαχου, ενώ τόνισε για άλλη μια φορά ότι το Ισραήλ «δεν νικήθηκε».

«Και όπως έχει συμβεί ξανά και ξανά στην ιστορία του Ισραήλ, ακριβώς σε στιγμές δυσκολίας αναδύεται μεγάλη εσωτερική δύναμη».

עם ישראל חי וקיים 🇮🇱 pic.twitter.com/jZx5CH4XDV — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 7, 2024

«Σταθήκαμε μαζί για την υπεράσπιση της χώρας μας, για την υπεράσπιση της πατρίδας μας», είπε ο Νετανιάχου στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

«Έχουμε καθορίσει τους στόχους του πολέμου και τους πετυχαίνουμε: ανατροπή της κυριαρχίας της Χαμάς. Το να φέρουμε όλους τους ομήρους μας στο σπίτι, ζωντανούς και νεκρούς, είναι μια ιερή αποστολή που δεν θα την αφήσουμε μέχρι να την πετύχουμε. Την αποτροπή οποιασδήποτε μελλοντικής απειλής από τη Γάζα για το Ισραήλ· και την επιστροφή των κατοίκων του νότου και του βορρά με ασφάλεια στα σπίτια τους».

Το Ισραήλ μάχεται, είπε ο Νετανιάχου, «για να φέρει φως στον κόσμο, έναν λαό που αγωνίζεται να διαδώσει το καλό και να εξαλείψει το κακό».

«Όσο ο εχθρός απειλεί την ύπαρξή μας και την ειρήνη της χώρας μας, θα συνεχίσουμε να πολεμάμε. Όσο υπάρχουν απαγωγείς στη Γάζα — θα συνεχίσουμε να πολεμάμε. Δεν θα εγκαταλείψουμε κανένα από αυτά. Δεν θα τα παρατήσω. Όσο οι πολίτες μας δεν επιστρέφουν στα σπίτια τους με ασφάλεια, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε».

Όταν το Ισραήλ νικήσει, λέει ο Νετανιάχου, «όχι μόνο για χάρη μας, αλλά για χάρη των μελλοντικών γενεών και για χάρη όλης της ανθρωπότητας, θα ξαναχτίσουμε τις περιοχές σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Κρατώντας τη ρίζα θα ξαναφυτρώσει το δέντρο της ζωής».

«Η 7η Οκτωβρίου θα συμβολίζει για γενιές το τίμημα της αναβίωσής μας και θα εκφράζει για γενιές το μέγεθος της αποφασιστικότητάς μας και τη δύναμη του πνεύματός μας», τόνισε ο Νετανιάχου.

«Μαζί θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και μαζί, με τη χάρη του Θεού, θα νικήσουμε».

Πηγή: skai.gr

