Σειρήνες προειδοποίησης πυραύλων ήχησαν λίγο μετά τις 12 σε διάφορες πόλεις στο κεντρικό Ισραήλ, όπως το Τελ Αβίβ, τη Ερζλίγια, τη Ρα'ανάνα, το Χολόν και ο Χοντ Χασαρόν, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές ωστόσο, όπως αναφέρουν ακούγονται πολλές εκρήξεις.

Το Channel 12 αναφέρει ότι 1,5 με 2 εκατομμύρια πολίτες κρύφτηκαν στα καταφύγια.

Πηγή: skai.gr

