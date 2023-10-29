Λογαριασμός
Ήχησαν οι σειρήνες σε Τελ Αβίβ κι άλλες πόλεις - Έτρεξαν στα καταφύγια εκατομμύρια πολίτες

Το Channel 12 αναφέρει ότι 1,5 με 2 εκατομμύρια πολίτες κρύφτηκαν στα καταφύγια.

ΣΕΙΡΗΝΕς ΤΕΛ ΑΒΙΒ

Σειρήνες προειδοποίησης πυραύλων ήχησαν λίγο μετά τις 12 σε διάφορες πόλεις στο κεντρικό Ισραήλ, όπως το Τελ Αβίβ, τη Ερζλίγια, τη Ρα'ανάνα, το Χολόν και ο Χοντ Χασαρόν, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές ωστόσο, όπως αναφέρουν ακούγονται πολλές εκρήξεις.

Πηγή: skai.gr

