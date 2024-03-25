ΗΠΑ - Ιαπωνία συζητούν την ενίσχυση της στρατιωτικής τους συνεργασίας

Η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ εξετάζουν μέσα για να ενισχύσουν τη στρατιωτική τους συνεργασία, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της ιαπωνικής κυβέρνησης, μετά τις πληροφορίες του Τύπου, σύμφωνα με τις οποίες επίκειται ενίσχυση των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο αρχιπέλαγος ως αντίβαρο στην Κίνα.

«Η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ συζητούν μέσα ενίσχυσης της συνεργασίας τους (…) προκειμένου να βελτιώσουν τον συντονισμό και την προετοιμασία», επεσήμανε ο Γιοσιμάσα Χαγιάσι εκπρόσωπος της ιαπωνικής κυβέρνησης μιλώντας στους δημοσιογράφους.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «τίποτα δεν έχει αποφασιστεί αναφορικά με τη δομή της αμερικανικής πλευράς, περιλαμβανομένης της ενίσχυσης του έργου των αμερικανικών δυνάμεων στην Ιαπωνία», πρόσθεσε.

Η εφημερίδα Financial Times και ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα διπλωματικές πηγές, ανέφεραν ότι στη διάρκεια της αμερικανοϊαπωνικής συνόδου τον Απρίλιο στην Ουάσινγκτον οι δύο συμμαχικές χώρες θα αναθεωρήσουν τη διμερή συμφωνία ασφαλείας τους.

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, στόχος είναι Ιαπωνία και ΗΠΑ να αντιταχθούν στην στρατιωτική επέκταση της Κίνας καθώς και στην επέκταση της επιρροής της στην περιοχή της Ασίας- Ειρηνικού.

Αυτή τη στιγμή 54.000 Αμερικανοί στρατιώτες σταθμεύουν σε βάσεις στην Ιαπωνία.

Το Τόκιο εξάλλου αυξάνει τις στρατιωτικές και αμυντικές του δαπάνες για να φτάσει τον στόχο του 2% του ΑΕΠ της χώρας, όπως ορίζει το ΝΑΤΟ, ως το 2027. Παράλληλα προειδοποίησε ότι η Κίνα αποτελεί «τη μεγαλύτερη στρατηγική πρόκληση» για την ασφάλειά του.

Η ιαπωνική εφημερίδα Yomiuri αναφέρει σε σημερινό της άρθρο ότι μια μόνιμη, κοινή αμερικανοϊαπωνική ομάδα ενδέχεται να συσταθεί με έδρα την Ιαπωνία προκειμένου να διασφαλίσει τον πιο στενό στρατιωτικό συντονισμό μεταξύ των δύο χωρών. Εξάλλου η Ιαπωνία αναμένεται να συνεργαστεί με την αμερικανική διοίκηση της Ινδίας- Ειρηνικού, με έδρα τη Χαβάη, για διάφορες αποφάσεις.

Από την πλευρά τους οι Financial Times εξήγησαν ότι «το Πεντάγωνο είναι μακριά ακόμη από μια απόφαση», όμως Τόκιο και Ουάσινγκτον επιθυμούν να ενισχύσουν τους δεσμούς τους «ώστε να απαντήσουν σε αυτό που θεωρούν αυξανόμενη απειλή από την Κίνα».

Η εφημερίδα χαρακτηρίζει τα σχέδια αυτά ως «τη σημαντικότερη βελτίωση της συμμαχίας ασφαλείας (μεταξύ των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας) μετά την υπογραφή της μεταξύ τους αμυντικής συμφωνίας το 1960».

Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Φούμιο Κισίντα θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στις 10 Απριλίου, οπότε θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Ουάσινγκτον.

Την επομένη, πάντα στην Ουάσινγκτον, οι δύο χώρες θα συμμετάσχουν σε σύνοδο με τις Φιλιππίνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

