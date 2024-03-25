Η Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελώνη «θα ολοκληρωθεί το 2026»

Η βασιλική Σαγράδα Φαμίλια της Βαρκελώνης αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2026, σύμφωνα με νέα ημερομηνία που ανακοινώθηκε, 144 χρόνια μετά την τοποθέτηση της πρώτης πέτρας.

Ο πρόεδρος της οργάνωσης που έχει επιφορτιστεί να ολοκληρώσει το αριστούργημα του Αντόνι Γκαουντί ανακοίνωσε την ημερομηνία την περασμένη Τετάρτη, η οποία συμπίπτει με τα εκατό χρόνια από τον θάνατο του αρχιτέκτονα του κτιρίου.

Ο Esteve Camps είπε ότι είχε τα χρήματα και τα υλικά για να τελειώσει το κτίριο, συμπεριλαμβανομένου του 172,5 μέτρων κεντρικού πύργου αφιερωμένου στον Ιησού Χριστό, καθιστώντας τη Σαγράδα Φαμίλια το ψηλότερο κτίριο της Βαρκελώνης.

Αν και το κτίριο πρόκειται να ολοκληρωθεί μέχρι το 2026, οι εργασίες για τα γλυπτά και τις διακοσμητικές λεπτομέρειες και, πάνω απ' όλα, η αμφιλεγόμενη σκάλα που οδηγεί σε αυτό που τελικά θα είναι η κύρια είσοδος, αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι το 2034.

Όταν ξεκίνησαν οι εργασίες το 1882, η περιοχή γύρω από την Σαγράδα Φαμίλια ήταν γεωργική γη, αλλά στα ενδιάμεσα χρόνια η πόλη μεγάλωσε γύρω από την εκκλησία. Η σκάλα, θα εκτείνεται σε δύο μεγάλα τετράγωνα της πόλης, κάτι που σημαίνει την απομάκρυνση περίπου 1.000 οικογενειών και επιχειρήσεων.

Ενώ ορισμένοι μελετητές του Γκαουντί το αμφισβητούν, ο Camps επιμένει ότι η σκάλα ήταν πάντα μέρος του σχεδίου του αρχιτέκτονα.

«Ακολουθούμε κατά γράμμα το σχέδιο του Γκαουντί, είπε. «Είμαστε οι κληρονόμοι του και δεν μπορούμε να απαρνηθούμε το έργο του. Το σχέδιο που παρουσιάστηκε στην τοπική αρχή το 1915, το οποίο υπέγραψε ο Γκαουντί, περιλαμβάνει τη σκάλα». Πρόσθεσε ότι ήταν σε συζητήσεις με τον δήμαρχο της Βαρκελώνης, Jaume Collboni, για το σχέδιο, καθώς η τοπική αρχή έχει τον τελευταίο λόγο. «Δεν έχω κρυστάλλινη μπάλα για να μου πει πότε θα πάρουν μια απόφαση», είπε.

Πριν αρχίσουν οι τουρίστες να επισκέπτονται την εκκλησία, η εργασία για την ολοκλήρωσή της επρόκειτο να χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από δωρεές μετανοημένων αμαρτωλών, γεγονός που έκανε τη ροή μετρητών απρόβλεπτη και πολλοί αμφέβαλλαν ότι το έργο θα ολοκληρωνόταν ποτέ. Για δεκαετίες τώρα, ο τουρισμός έχει εγγυηθεί ένα σταθερό εισόδημα για την εκκλησία, με σχεδόν 5 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως να πληρώνουν 25-40 € την επίσκεψη. Ελαφρώς περισσότερα από τα μισά από τα 125 εκατ. ευρώ που φέρνει προορίζονται για την ολοκλήρωση των εργασιών. Το πώς ξοδεύονται τα υπόλοιπα παραμένει μυστήριο καθώς η εκκλησία δεν είναι υποχρεωμένη να δημοσιεύει τους λογαριασμούς της.

