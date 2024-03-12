Ιταλικό πολεμικό πλοίο κατέρριψε δύο drones στην Ερυθρά Θάλασσα

Το ιταλικό πολεμικό πλοίο «Caio Duilio» κατέρριψε δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας ασκώντας το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στη Ρώμη.

Το ιταλικό πολεμικό πλοίο συμμετέχει στην αποστολή «Ασπίδες» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πριν από δέκα ημέρες, πριν από την επίσημη έναρξη της αποστολής, είχε καταρρίψει ένα ακόμη drone, στο πλαίσιο των επιθέσεων των Χούθι και της απειλής τους κατά της ελεύθερης ναυσιπλοΐας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.