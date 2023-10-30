Ιταλικό C 130 μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστίνιους

Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο ανακοίνωσε ότι χρησιμοποιώντας στρατιωτικό αεροσκάφος C 130, η χώρα του αποφάσισε να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστινίους. H πτήση (η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Ερυθρά Ημισέληνο, το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών και τον ΟΗΕ) την ώρα αυτή προσγειώνεται στην Αίγυπτο, απ' όπου οι βοήθειες θα φτάσουν στην Γάζα, από το πέρασμα της Ράφα.

Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας πρόσθεσε ότι «εδώ και αρκετές ημέρες, πλοία του Πολεμικού Ναυτικού της χώρας του είναι έτοιμα να μεταφέρουν και άλλη βοήθεια - όταν οι συνθήκες ασφαλείας το επιτρέψουν - με στόχο την ανθρωπιστική στήριξη του πληθυσμού που έχει υποστεί τις συνέπειες της ένοπλης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή».

O Κροζέτο υπογράμμισε, παράλληλα, ότι «τις επόμενες ημέρες το υπουργείο Άμυνας της Ρώμης θα αποστείλει νέα ανθρωπιστική βοήθεια». «Πρέπει να γίνει σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στην Χαμάς -η οποία στοχεύει στην καταστροφή του κράτους του Ισραήλ- και στην παρούσα και μελλοντική μοίρα του παλαιστινιακού λαού, ο οποίος έχει υποστεί ένα βαρύτατο δράμα και πένθος χωρίς να φέρει την ευθύνη γι΄αυτό», είπε χαρακτηριστικά ο Ιταλός υπουργός.

«Για τον λόγο αυτό, το υπουργείο μου είναι έτοιμο, με όλο του τον μηχανισμό, να κάνει ό,τι είναι εφικτό και μόλις καταστεί δυνατόν να προσφέρει είδη πρώτης ανάγκης καθώς και να φροντίσει για την απομάκρυνση άμαχων πολιτών, τόσο Αράβων, Ισραηλινών όσο και πολιτών άλλων χωρών που θα απευθύνουν σχετική έκκληση για λόγους υγείας», ολοκλήρωσε ο Γκουίντο Κροζέτο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.