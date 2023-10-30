Συνέντευξη τύπου παραχώρησαν οι οικογένειες των τριών γυναικών ομήρων που εμφανίστηκαν σε βίντεο που δημοσίευσε νωρίτερα σήμερα η Χαμας.

Ο Remus Aloni, πατέρας της Danielle Aloni, μία εκ των τριών γυναικών είπε ότι όταν την είδε στην τηλεόραση «η καρδιά μου κόντεψε να σταματήσει να χτυπά».

Πρόσθεσε πως τόσο ο ίδιος όσο και η γυναίκα του ένιωσαν μια ανακούφιση που ήταν ζωντανή.

«Θέλουμε πολύ να επιστρέψει κοντά μας, ώστε να την αγκαλιάσουμε», είπε.

Επισήμανε επίσης ότι ο Ερυθρός Σταυρός δεν πρέπει να παραμείνει στο περιθώριο.

«Πρέπει να απαιτήσουν να δουν όλους τους ομήρους μας», λέει, προσθέτοντας ότι δύο από τις κόρες του χρειάζονται τακτική φαρμακευτική αγωγή και χωρίς αυτήν η υγεία τους θα μπορούσε να επιδεινωθεί.

Συνέχισε,προτρέποντας τον Εμίρη του Κατάρ να «καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τους φέρει στο σπίτι».

«Δεν εύχομαι σε καμία μητέρα να υποφέρει όπως εμείς τις τελευταίες 24 ημέρες»

Από την πλευρά της η Avital Kirsht Buchshtov, η μητέρα της Rimon Kirsht, δήλωσε ότι θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να φέρει την κόρη της στο σπίτι.

«Δεν εύχομαι σε καμία μητέρα να υποφέρει όπως εμείς κάνουμε τις τελευταίες 24 ημέρες», λέει, προσθέτοντας ότι είναι «πραγματικά αγχωμένη» από τότε που είδε το βίντεο στο οποίο εμφανίζεται η κόρη της.

Λέει ότι η Kirsht δεν φορούσε τα γυαλιά της στο βίντεο και δεν θα μπορούσε να δει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.