Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Γάζας είναι εκκλήσεις προς το Ισραήλ να παραδοθεί στη Χαμάς.

«Το Ισραήλ δεν θα συμφωνήσει σε παύση των εχθροπραξιών μετά τις φρικτές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου», ανέφερε ο Νετανιάχου σε σχόλια στα αγγλικά στα ξένα μέσα ενημέρωσης. «Οι εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός είναι μια έκκληση προς το Ισραήλ να παραδοθεί στη Χαμάς, να παραδοθεί στον τρόμο, να παραδοθεί στη βαρβαρότητα. Αυτό δεν θα συμβεί.»

Ο Νετανιάχου λέει ότι κανείς δεν θα είχε καλέσει τις ΗΠΑ να συμφωνήσουν σε κατάπαυση του πυρός μετά την επίθεση στο Περλ Χάρμπορ κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός λέει ότι πρέπει να υπάρχει μια «ηθική διάκριση μεταξύ της εσκεμμένης δολοφονίας αθώων και των θυμάτων που ακούσια συνοδεύουν κάθε νόμιμο πόλεμο», σε σχόλια για τον αριθμό των νεκρών Παλαιστινίων στη Γάζα.

