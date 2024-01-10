Ιταλία: Τα νοσοκομεία σε πολιορκία, λόγω γρίπης και κορονοϊού λένε οι γιατροί

Η Ομοσπονδία Ιταλών ογκολόγων, αιματολόγων και καρδιολόγων, σε ανακοίνωσή της υπογραμμίζει ότι «τα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων της χώρας είναι σε κατάσταση πολιορκίας» εξαιτίας της πίεσης λόγω της γρίπης και του κορονοϊού.

Οι Ιταλοί γιατροί προσθέτουν ότι «τις τελευταίες εβδομάδες η χαώδης αυτή κατάσταση επιδεινώθηκε, με εκατοντάδες ασθενείς που βρίσκονται στα επείγοντα περιστατικά και περιμένουν να μπορέσουν να μεταφερθούν στους θαλάμους των νοσοκομείων ή και σε εντατικές μονάδες θεραπείας».

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται επίσης ότι «η εμβολιαστική εκστρατεία κατά του κορονοϊού ήταν απόλυτα ανεπαρκής» και ότι «ο κίνδυνος που σχετίζεται με τον ιό, αγνοήθηκε».

Σύμφωνα με τους αιματολόγους, τους καρδιολόγους και τους ογκολόγους της χώρας «και η εκστρατεία εμβολιασμού κατά της εποχικής γρίπης χαρακτηρίσθηκε από βραδείς ρυθμούς, με ποσοστά σαφώς χαμηλότερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια». Οι Ιταλοί γιατροί εκφράζουν, τέλος, «όλη τους την ανησυχία για τη συγκεκριμένη κατάσταση λόγω παντελούς έλλειψης προγραμματισμού και οργάνωσης».

Το Ιταλικό Ανώτατο Ινστιτούτο Υγείας, πάντως, εκτιμά ότι «τα ποσοστά των κρουσμάτων εποχικής γρίπης με επιπλοκές βρίσκονται κατά μέσο όρο στο ίδιο επίπεδο των προηγούμενων ετών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

