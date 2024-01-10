Ουκρανία: Υπηρεσία αναζήτησης Ρώσων στρατιωτών που αγνοούνται στην χώρα

Η Ουκρανία δημιουργεί μια διαδικτυακή υπηρεσία η οποία θα επιτρέπει στους Ρώσους, που έχουν στρατιώτες συγγενείς που αγνοούνται στην Ουκρανία, να ελέγξουν αν έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατός τους ή αν είναι αιχμάλωτοι πολέμου, ανακοίνωσαν σήμερα Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Το Κίεβο ελπίζει ότι η κίνηση αυτή θα ασκήσει πιέσεις στη Μόσχα στους 22 μήνες που συνεχίζεται η πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία, καθώς όλο και πιο πολλοί Ρώσοι στην πατρίδα τους ζητούν να μάθουν για την τύχη των αγνοουμένων στρατιωτών.

Η διαδικτυακή υπηρεσία αναζήτησης που ονομάζεται «Θέλω να βρω», όπως είναι η μετάφρασή της από τα ρωσικά, θα λειτουργεί στην εφαρμογή Telegram που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής τόσο στη Ρωσία όσο και στην Ουκρανία.

«Οι Ρώσοι πολίτες μπορούν επίσημα να υποβάλουν αίτηση στο (πρόγραμμα) για να λάβουν αντικειμενική ενημέρωση για τους συγγενείς τους…την οποία τους αποκρύβει το κυβερνών καθεστώς στη Ρωσική Ομοσπονδία», δήλωσε ο Άντριι Γιουσόφ, εκπρόσωπος Τύπου της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας (GUR) η οποία συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις για την ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου.

Η Ουκρανία και η Ρωσία έχουν πραγματοποιήσει ανταλλαγές αιχμαλώτων πολέμου κατά τη διάρκεια του πολέμου. Η μεγαλύτερη ανταλλαγή αιχμαλώτων έγινε την περασμένη εβδομάδα , όταν 230 Ουκρανοί αιχμάλωτοι πολέμου - οι περισσότεροι στρατιώτες αλλά και έξι πολίτες - γύρισαν πίσω στο Κίεβο και αντηλλάγησαν με 248 Ρώσους στρατιώτες.

Το πρόγραμμα διαδικτυακής αναζήτησης θα συλλέγει πληροφορίες για τους αγνοούμενους στρατιώτες, από εκείνους που θα χρησιμοποιούν το κανάλι και θα τις διασταυρώνει στις βάσεις δεδομένων που διαθέτει η Ουκρανία για τους πεσόντες, τους αιχμαλώτους και τους αγνοούμενους Ρώσους στρατιώτες.

Ένα από τα άτομα που παρουσίασαν το πρόγραμμα είναι η Ιρίνα Κρούνινα, η οποία συστήθηκε ως Ρωσίδα πολίτης και συνιδρύτρια ενός κινήματος πολιτών το οποίο προσπαθεί να βρει και να φέρει πίσω τους Ρώσους στρατιώτες.

«Εάν λάβουμε την κατάλληλη απάντηση, για παράδειγμα ότι ο συγγενής σας κρατείται αιχμάλωτος στην Ουκρανία, μπορείτε να εγγραφείτε για μια διαβούλευση ... και θα οργανώσουμε μια βιντεοκλήση για να επιβεβαιώσουμε (την ταυτότητα του ατόμου)», είπε.

«Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στους Ρώσους να πάνε στις αρχές τους και, βάσει αυτής της βιντεοκλήσης... να απαιτήσουν την ανταλλαγή (του στρατιώτη)».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

