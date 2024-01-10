Ερυθρά Θάλασσα: Ο Μπλίνκεν κατηγορεί το Ιράν ότι «ενθαρρύνει» επιθέσεις σε πλοία

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν κατηγόρησε σήμερα το Ιράν ότι βρίσκεται πίσω από τις πολυάριθμες επιθέσεις που εξαπολύουν οι αντάρτες Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίων εμπορικών πλοίων.

«Αυτές οι επιθέσεις υποστηρίχθηκαν και ενθαρρύνθηκαν από το Ιράν όσον αφορά την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, τις υπηρεσίες πληροφοριών και τις πληροφορίες, και έχουν πραγματικό αντίκτυπο σε ανθρώπους», τόνισε ο Μπλίνκεν σε δημοσιογράφους στο Μπαχρέιν, όπου βρίσκεται στο πλαίσιο περιοδείας του στη Μέση Ανατολή.

Από την αρχή του πολέμου την 7η Οκτωβρίου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, οι Χούθι, που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη, αυξάνουν τις επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα κατά των πλοίων για τα οποία οι αντάρτες θεωρούν ότι έχουν σχέσεις με το Ισραήλ, δηλώνοντας ότι δρουν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους της Λωρίδας της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

