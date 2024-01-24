Εννέα μαθητές δημοτικού στο 'Αρενσφελντ του Βραδεμβούργου μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με συμπτώματα δηλητηρίασης, ενώ 14 ακόμη επέστρεψαν στο σπίτι τους, καθώς εισέπνευσαν μολυσμένα αέρια από το σύστημα αποχέτευσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής, τα παιδιά μίας τάξης παρουσίασαν ταυτόχρονα συμπτώματα δηλητηρίασης, με έντονο πονοκέφαλο και εμέτους.

Η τάξη εκκενώθηκε και στο σχολείο έσπευσαν 20 ασθενοφόρα και διασώστες.

Εννέα από τα παιδιά χρειάστηκε να διακομιστούν στο νοσοκομείο, ενώ τα υπόλοιπα 14, τα οποία παρουσίαζαν ελαφρύτερα συμπτώματα, επέστρεψαν στο σπίτι τους.

Το ενδεχόμενο τροφικής δηλητηρίασης αποκλείστηκε και, όπως διαπιστώθηκε, λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει από τη νύχτα την περιοχή, είχε σπάσει βαλβίδα στο σύστημα αποχέτευσης, με αποτέλεσμα να απελευθερωθούν μολυσμένα αέρια. Η ζημιά είχε αποκατασταθεί πριν από το μεσημέρι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

