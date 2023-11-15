Ιταλία: Επιστράτευση του προσωπικού των μεταφορών διατάσσει ο Σαλβίνι ενόψει απεργίας

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών της Ιταλίας Ματέο Σαλβίνι υπέγραψε απόφαση με την οποία διατάσσει πολιτική επιστράτευση του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών μεταφορών ενόψει της απεργίας της 17ης Νοεμβρίου.

Η απεργιακή κινητοποίηση προκηρύχθηκε από τα συνδικάτα Cgil και Uil σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το προσχέδιο προϋπολογισμού του ιταλικού δημοσίου που καταρτίστηκε από την κυβέρνηση Μελόνι.

Την Δευτέρα, «ανεξάρτητη επιτροπή εγγύησης», τα μέλη της οποίας ορίζονται από το προεδρείο του ιταλικού κοινοβουλίου, ζήτησε «επανακαθορισμό» της απεργίας αυτής, κρίνοντας πως πλήττει άνισα παραγωγικούς τομείς της χώρας.

Με την υπογραφή της πολιτικής επιστράτευσης, ο Ματέο Σαλβίνι ουσιαστικά μειώνει τη διάρκεια της απεργιακής κινητοποίησης στα μέσα μεταφοράς σε τέσσερις ώρες (από οκτώ που προβλέπονταν).

«Πρόκειται για σοβαρότατη πολιτική πράξη και η σιωπή της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, η οποία μπορούσε να σταματήσει τον Σαλβίνι, είναι πραγματικά εκκωφαντική», δήλωσε ο γραμματέας του συνδικάτου Cgil Μαουρίτσιο Λαντίνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.