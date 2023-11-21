Ντραγκέτα: Πάνω από 200 κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν στη δίκη της καλαβρέζικης μαφίας μεγέθους... XXL

Πάνω από 200 κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν χθες Δευτέρα να εκτίσουν ποινές ως και 30 ετών κάθειρξης έπειτα από τη δίκη-μαμούθ μελών της Ντράνγκετα, της ισχυρότερης μαφίας της ιταλικής χερσονήσου.

Από τους συνολικά 338 κατηγορούμενους που προσήχθησαν ενώπιον κακουργιοδικείου στη Λαμέτσια Τέρμε (νότια), 207 κρίθηκαν ένοχοι και καταδικάστηκαν, ενώ 131 απαλλάχθηκαν.

Η εισαγγελία είχε ζητήσει αθροιστικά να επιβληθούν σχεδόν 5.000 χρόνια κάθειρξης σε βάρος μαφιόζων και συνεργών τους, εργαζόμενων του λευκού κολάρου, δημόσιων λειτουργών, τοπικών αιρετών, ακόμη και υψηλόβαθμων αξιωματικών της αστυνομίας.

Οι καταδίκες, τις οποίες ανέγνωσε η δικάστρια Μπρίτζιντα Καβασίνο, κυμάνθηκαν από τους μερικούς μήνες φυλάκισης ως τα τριάντα χρόνια κάθειρξης –αυτή η τελευταία ποινή επιβλήθηκε σε τέσσερα πρόσωπα– και συνολικά φθάνουν τα 2.150 χρόνια κάθειρξης για όλους τους κατηγορούμενους που κρίθηκαν ένοχοι.

Σ’ έναν από τους γνωστότερους κατηγορούμενους, τον Τζανκάρλο Πιτέλι, δικηγόρο, πρώην βουλευτή και γερουσιαστή (Φόρτσα Ιτάλια), 70 ετών, επιβλήθηκε ποινή 11 χρόνων κάθειρξης, ενώ η εισαγγελία είχε ζητήσει να του επιβληθεί ποινή 17 χρόνων κάθειρξης.

Με έδρα την Καλαβρία, πάμφτωχη περιφέρεια της νότιας Ιταλίας, η Ντράνγκετα χαρακτηρίζεται η πλουσιότερη και η ισχυρότερη από τις ιταλικές μαφίες.

Παρούσα σε κάπου σαράντα χώρες, ασκεί στον τόπο όπου δημιουργήθηκε ασφυκτικό έλεγχο, διεισδύοντας και διαφθείροντας την δημόσια διοίκηση κι επιβάλλοντας τον ατσάλινο νόμο της στον πληθυσμό.

Από τον Ιανουάριο του 2021, τρεις δικαστικοί άκουσαν χιλιάδες ώρες καταθέσεων μαρτύρων, συμπεριλαμβανομένων περίπου πενήντα μεταμελημένων μαφιόζων που μετατράπηκαν σε συνεργάτες της δικαιοσύνης, για τη δράση της οικογένειας Μανκούζο και συνεργατών της, ισχυρής φατρίας της Ντράνγκετα που ελέγχει την επαρχία Βίμπο Βαλέντσια.

«Εκκωφαντική σιωπή»

Η δίκη μεγέθους XXL, η οποία διεξήχθη σε καταφύγιο υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην πόλη Λαμέτσια Τέρμε, χαρακτηρίστηκε η σημαντικότερη κατά της μαφίας τα τελευταία 30 και πλέον χρόνια.

Οι κατηγορίες ήταν πολλές: σύσταση και συμμορία, διακίνηση ναρκωτικών, εκβίαση, τοκογλυφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα...

Κατά την διάρκεια της δίκης, κατηγορούμενοι περιέγραψαν με λεπτομέρειες τη βίαιη δράση της Ντράνγκετα, την άσκηση της εξουσίας της στον πληθυσμό, τους εκβιασμούς, το στήσιμο δημόσιων διαγωνισμών αλλά και εκλογών, τρόπους εξασφάλισης όπλων κ.ο.κ..

Αποκάλυψαν μυστικά για κρυψώνες όπλων σε νεκροταφεία, ασθενοφόρα με τα οποία διακινούνταν ναρκωτικά, ακόμη και για το πώς υπεξαιρείτο νερό δήμου για την άρδευση φυτειών μαριχουάνας.

Χθες το πρωί, κατά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, επιχειρηματίας, θύμα της μαφίας, πήγε, όπως κάθε εβδομάδα από την έναρξη της δίκης, να εκφράσει την υποστήριξή του «σε αυτούς που μας βοηθούν να απελευθερωθούμε, τους δικαστές και εισαγγελείς».

Όμως ο 67χρονος Ρόκο Μαντζάρντι είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως τον θλίβει η «εκκωφαντική σιωπή» των ιταλικών μέσων ενημέρωσης για τη δίκη αυτή και η απουσία απλών πολιτών όπως αυτός από τα έδρανα του ακροατηρίου.

Πολυεθνική του εγκλήματος

Όσοι υψώνουν το ανάστημά τους στη μαφία δέχονται απειλές, όταν δεν εξοντώνονται. Ανακαλύπτουν στο κατώφλι τους νεκρά γατιά, κεφάλια κατσικών, ή δελφινιών. Αυτοκίνητα πυρπολούνται, βιτρίνες καταστημάτων καταστρέφονται. Ορισμένοι ξυλοκοπούνται ή δέχονται πυρά. Άλλοι εξαφανίζονται για πάντα.

Τεκμήριο της μετάστασης της Ντράνγκετα στην νόμιμη οικονομία: διευθυντές εταιρειών, δήμαρχοι, δημόσιοι λειτουργοί, ανάμεσά τους ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας, κάθισαν στο εδώλιο των κατηγορουμένων.

Για πολύ καιρό υποτιμημένη, η Ντράνγκετα αναπτύχθηκε διακριτικά, επί σειρά δεκαετιών, την ώρα που οι αρχές επικέντρωναν όλες τους τις προσπάθειες στην Κόζα Νόστρα, τη σικελική μαφία που βρίσκεται στο επίκεντρο κινηματογραφικών ταινιών όπως «Ο Νονός».

Η πρώτη δίκη-μαμούθ κατά της μαφίας είχε στόχο ακριβώς αυτή της Σικελίας, έγινε στο Παλέρμο το 1986 και είχε αποτέλεσμα την καταδίκη 338 μαφιόζων.

Σήμερα, ειδικοί εκτιμούν ότι η Ντράνγκετα, η οποία απαρτίζεται από 150 περίπου καλαβρέζικες οικογένειες, έχει ετήσιο τζίρο κάπου 50 δισεκατομμυρίων ευρώ σε παγκόσμια κλίμακα.

Με την βοήθεια της Ιντερπόλ, η Ιταλία μπόρεσε τα τελευταία χρόνια να σφίξει τον κλοιό γύρω από αυτό το εγκληματικό δίκτυο, παρακινώντας αστυνομίες στον κόσμο ολόκληρο να ταυτοποιήσουν δραστηριότητες της Ντράνγκετα στο έδαφός τους και να τις καταδιώξουν.

Παρά το εύρος της, η χθεσινή δίκη δεν αναμένεται να πλήξει σε κρίσιμο βαθμό τις δραστηριότητές της Ντράνγκετα, λένε ειδικοί.

«Δεν πιστεύω πως αρκεί μια αστυνομική επιχείρηση για να καταστραφεί η Ντράνγκετα», έκρινε για παράδειγμα ο Αντόνιο Νικάζο, σύμφωνα με τον οποίο οι προτεραιότητες είναι άλλες: η απασχόληση, η παιδεία, η αλλαγή νοοτροπίας. «Αυτά έχουμε ανάγκη για να πλήξουμε μια εγκληματική οργάνωση», εξήγησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

