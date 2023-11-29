Το συντηρητικό αμερικανικό πολιτικό δίκτυο με επικεφαλής τον δισεκατομμυριούχο Τσαρλς Κοχ (Charles Koch) ανακοίνωσε πως υποστηρίζει την Νίκι Χέιλι για το προεδρικό χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ενόψει των εκλογών του 2024.

Το πολιτικό δίκτυο του 88χρονου Κόουκ - η οργάνωση Americans for Prosperity Action (AFP Action) – ανήκει στους μεγαλοχρηματοδότες του λεγόμενου Τea Party των Ρεπουμπλικάνων και πιέζει για μειώσεις φόρων και λιγότερες κυβερνητικές κανονιστικές ρυθμίσεις.

Ο Κοχ έχει κάνει σαφές ότι η ήττα του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην κούρσα για το χρίσμα των ρεπουμπλικάνων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα, επιχειρηματολογώντας ότι θα χάσει τις εκλογές του Νοεμβρίου από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, όπως έγινε και το 2020.

«Nikki Haley: Μία αποδεδειγμένη ηγέτης που θα τηρήσει τις υποσχέσεις της και θα αποκαταστήσει το αμερικανικό όνειρο» αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση στήριξης της οργάνωσης στην Χέιλι.

Η στήριξη του (AFP Action θα δώσει στην πρώην κυβερνήτη της Νότιας Καρολίνας ώθηση μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων υποψηφίων που προσπαθούν να ανταγωνιστούν το φαβορί για το χρίσμα, Ντόναλντ Τραμπ.

Εκτός του ότι ελέγχει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε προεκλογικές δαπάνες, η οργάνωση του Κοχ έχει προσωπικό χιλιάδων ανθρώπων σε όλη τη χώρα, οι οποίοι θα προωθούν τώρα την Χέιλι μεταξύ των εν δυνάμει ψηφοφόρων.

Ωστόσο, δεν είναι καθόλου σίγουρο αν η υποστήριξη από την AFP θα αλλάξει τα δεδομένα, καθώς ο Τραμπ προηγείται των αντιπάλων του στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα κατά περισσότερο από 40 μονάδες στις περισσότερες δημοσκοπήσεις.

Περίπου 10% των ρεπουμπλικάνων, που θα ψηφίσουν στις προκριματικές εκλογές, υποστηρίζουν την Χέιλι, σύμφωνα με το μέσο όρο των δημοσκοπήσεων που ανακοινώνεται από τον ιστότοπο FiveThirtyEight.



