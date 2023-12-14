Iταλία: Για πρώτη φορά τις τελευταίες εβδομάδες μειώνονται κρούσματα κορωνοϊού

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ιταλικού υπουργείου Υγείας, μειώθηκαν για πρώτη φορά τις τελευταίες εβδομάδες τα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα. Στο διάστημα 7-13 Δεκεμβρίου καταγράφηκαν 56.404 κρούσματα, σημειώνοντας υποχώρηση κατά 3,8% σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο δείκτης θετικότητας επί των τεστ που πραγματοποιήθηκαν (20,2%) καταγράφει μείωση της τάξης του 0,4% ενώ ο δείκτης μετάδοσης Rt διαμορφώνεται στο 0,8. Αντιθέτως, ελαφρά αύξηση παρουσιάζει οι εισαγωγές ασθενών με Covid-19 σε νοσοκομεία (11,7% του συνόλου) και σε μονάδες εντατικής θεραπείας (2,7%). Πολλοί επιστήμονες θεωρούν ότι και φέτος, μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων, τα κρούσματα είναι πολύ πιθανό να αυξηθούν.

«Η κατάσταση με την Covid-19 είναι υπό έλεγχο και συνεχίζουμε να την παρακολουθούμε από κοντά. Συμβουλεύουμε, όμως, τόσο τους ηλικιωμένους, όσο και τους ασθενείς με χρόνια νοσήματα, να εμβολιαστούν κατά του κορονοϊού και της εποχικής γρίπης», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός υγείας Οράτσιο Σκιλάτσι, στη δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση της χώρας (Rai).

Εν τω μεταξύ, όπως μεταδίδει η Rai, στο τμήμα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών που έχουν μολυνθεί από ιούς οι οποίοι πλήττουν το αναπνευστικό σύστημα.

Από το Μιλάνο, αρκετοί ανήλικοι ασθενείς μεταφέρθηκαν στα επείγοντα περιστατικά του Μπέργκαμο και της Μπρέσια, λόγω μεγάλης πίεσης των νοσοκομείων της ιταλικής συμπρωτεύουσας. Οι υγειονομικές αρχές ζητούν από τους γονείς με παιδιά που παρουσιάζουν συμπτώματα του αναπνευστικού, να τα κρατούν στο σπίτι μέχρι να αναρρώσουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

