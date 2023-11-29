Ο Τζάνι Ρέτσα, καθηγητής Υγιεινής στο Πανεπιστήμιο Σαν Ραφαέλε του Μιλάνου και πρώην υπεύθυνος του τομέα πρόληψης του ιταλικού υπουργείου Υγείας, σε δηλώσεις του στην ιταλική εφημερίδα La Stampa προέβλεψε ότι μετά τα Χριστούγεννα μπορεί να καταγραφεί στη χώρα «κορύφωση» των κρουσμάτων κορωνοϊού και εποχικής γρίπης.

«Ο κορωνοϊός κυκλοφορεί πολύ, το δείχνουν τα επίσημα στοιχεία και θεωρώ ότι δεν αποδίδουν, μάλιστα, το φαινόμενο σε όλη του την έκταση. Ξέραμε ότι με τα πρώτα κρύα θα ξανασήκωνε κεφάλι, αλλά το σημαντικό είναι να μην προκαλέσει μεγάλη ζημιά», δήλωσε ο Ιταλός επιστήμονας.

Πρόσθεσε, παράλληλα, ότι «όσοι ηλικιωμένοι και πολίτες με χρόνια προβλήματα υγείας δεν προστατεύονται πλέον από το εμβόλιο, μπορεί να αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα» και ότι «αν ο ιός συνεχίσει να μεταδίδεται όλο και περισσότερο χωρίς να αυξηθούν οι εμβολιασμοί, η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί».

Σύμφωνα με τον Τζάνι Ρέτσα, «μετά τα Χριστούγεννα θα καταγραφεί πιθανότατα το μεγάλο κύμα εποχικής γρίπης, το οποίο μπορεί να συμπέσει με την "κορύφωση" των κρουσμάτων κορωνοϊού, κάτι που ενδέχεται να θέσει και πάλι υπό μεγάλη πίεση τα νοσοκομεία και τα τμήματα των εκτάκτων περιστατικών».

Ο Ιταλός καθηγητής Επιδημιολογίας εκτιμά, τέλος, ότι «πρέπει να εμβολιαστούν οι πιο ευάλωτοι πολίτες, οι οποίοι θα έπρεπε επίσης να φορούν μάσκα όταν βρίσκονται σε χώρους με συνωστισμό» και πως «είναι καλό να καταβληθεί ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια από τους οικογενειακούς γιατρούς, όπως και σε ό,τι αφορά την κατ΄οίκον παροχή ιατρικής φροντίδας».

Πηγή: skai.gr

