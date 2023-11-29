Ισπανία: Βίντεο από την στιγμή που διακινητές πετούν μετανάστες στη θάλασσα – Τέσσερις νεκροί

Τέσσερις μετανάστες που επέβαιναν σε ταχύπλοο πνίγηκαν όταν διακινητές τους έριξαν στη θάλασσα λίγα μέτρα από παραλία της Κάντιθ, στη νότια Ισπανία. Στο ταχύπλοο επέβαιναν 27 παράτυποι μετανάστες, εκ των οποίων 23 διασώθηκαν.

Βίντεο που μεταδίδουν ισπανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ένα μαύρο φουσκωτό ταχύπλοο να κινείται κυκλικά, σε μικρή απόσταση από την παραλία και διακινητές να ρίχνουν στη θάλασσα μετανάστες, ορισμένοι από τους οποίους πασχίζουν απεγνωσμένα να κρατηθούν στην επιφάνεια. Αυτόπτες μάρτυρες έσπευσαν να βοηθήσουν, καθώς το φουσκωτό απομακρύνθηκε με μεγάλη ταχύτητα.

Άλλοι οκτώ μετανάστες εγκαταλείφθηκαν από διακινητές σε άλλη παραλία, η οποία βρίσκεται νοτιότερα, στην περιοχή Τσικλάνα. Τρεις εξ αυτών διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με συμπτώματα υποθερμίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

