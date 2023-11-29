IDF: Παραβίαση της εκεχειρίας στη Γάζα - Τρεις ένοπλοι Παλαιστίνιοι νεκροί

Ο εκπρόσωπος των IDF, Ντάνιελ Χαγκαρι, ανακοίνωσε ότι ο ισραηλινός στρατός σκότωσε τρεις Παλαιστίνιους ένoπλους στη Λωρίδα της Γάζας σήμερα, αφού είχαν «παραβιάσει την κατάπαυση του πυρός και αποτελούσαν απειλή για τις δυνάμεις μας».
«Τα στρατεύματα θα συνεχίσουν να επιχειρούν ενάντια σε οποιαδήποτε απειλή», λέει.
Πηγή: skai.gr
