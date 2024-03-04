Ιταλία: Γενική απεργία υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών στις 8 Μαρτίου

Τα μεγαλύτερα συνδικάτα προκήρυξαν γενική απεργία για την Παρασκευή, 8 Μαρτίου, Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας. Η απεργιακή κινητοποίηση θα έχει διάρκεια είκοσι τεσσάρων ωρών και θα αφορά τον δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα. Μεταξύ των άλλων, αναμένεται να «σταυρώσουν τα χέρια» οι εργαζόμενοι στον τομέα της παιδείας, της υγείας, της έρευνας και των αυτοκινητοδρόμων. Σε ό,τι αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι κινητοποιήσεις θα είναι πιο περιορισμένες, έπειτα από σχετική απόφαση της ιταλικής αρχής η οποία ρυθμίζει το δικαίωμα στην απεργία.

Τα ιταλικά συνδικάτα υπογραμμίζουν ότι με την γενική απεργία της 8ης Μαρτίου θέλουν να στείλουν ένα σαφές μήνυμα κατά της βίας σε βάρος των γυναικών, κατά των διακρίσεων στους χώρους εργασίας, όπως και υπέρ της δημόσιας περίθαλψης και της επικράτησης της ειρήνης σε κάθε εμπόλεμη ζώνη. Πάντα την Παρασκευή, τέλος, συνδικάτα και οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών θα οργανώσουν πορείες στις μεγαλύτερες ιταλικές πόλεις, με τις οποίες θα πούνε «όχι», κυρίως, «σε όλες τις μορφές πατριαρχικής βίας της κοινωνίας μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

