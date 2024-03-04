Η Ουκρανία χρειάζεται μακροπρόθεσμο σχέδιο για τις εξαγωγές τροφίμων προς την ΕΕ, λέει αξιωματούχος

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιτρέψει σε Ουκρανούς παραγωγούς τροφίμων να έχουν μακροπρόθεσμα πρόσβαση στις αγορές της ΕΕ, αντί να επεκτείνουν απλά τα μέτρα χρόνο με τον χρόνο, αφήνοντάς τους στο έλεος πολιτικών πιέσεων, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος.

Η Ουκρανία θέλει να αρθούν μόνιμα οι δασμοί και οι ποσοστώσεις στις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων στην ΕΕ με την επικαιροποίηση της εμπορικής της συμφωνίας με την ΕΕ, ή τουλάχιστον να παραταθεί η σημερινή αναστολή για τρία χρόνια, δήλωσε ο Μαρκιγιάν Ντμιτρασέβιτς, υφυπουργός Αγροτικής πολιτικής και Τροφίμων.

«Χρειαζόμαστε κάτι πιο βολικό για σχεδιασμό», δήλωσε στο Reuters σε συνέντευξή του κατά τη διάρκεια ταξιδιού στις Βρυξέλλες. «Πολλοί πόροι μπαίνουν σε αυτές τις συνομιλίες κάθε χρόνο. Μετά έχουμε νέα αιτήματα, νέες διαμαρτυρίες στην ΕΕ και τα κράτη-μέλη της».

Οι Ουκρανοί εξαγωγείς τροφίμων έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με κύμα διαδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων αποκλεισμών σε συνοριακά περάσματα, από αγρότες της ΕΕ τους τελευταίους μήνες, με πολλούς να δηλώνουν οργισμένοι με αυτό που χαρακτηρίζουν αθέμιτο ανταγωνισμό από φθηνότερες ουκρανικές εισαγωγές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε οι δασμοί εισαγωγής και ποσοστώσεις σε ουκρανικά γεωργικά προϊόντα –που αρχικά ανεστάλησαν το 2022 μετά τη ρωσική εισβολή, που έπληξε τις μεταφορές μέσω της Μαύρης Θαλάσσης—να αρθούν για ακόμα ένα χρόνο έως τον Ιούνιο του 2025.

Η πρόταση εισάγει «φρένο έκτακτης ανάγκης» για τα πουλερικά, τα αυγά και τη ζάχαρη, επιτρέποντας δασμούς στην περίπτωση που οι εισαγωγές ξεπεράσουν τα μέσα επίπεδα του 2022 και του 2023.

Η πλειονότητα των κυβερνήσεων της ΕΕ τάχθηκε υπέρ της πρότασης αλλά η κατάσταση μεταξύ των βουλευτών δεν είναι ξεκάθαρη. Κοινοβουλευτική επιτροπή αναμένεται να ψηφίσει επί της πρότασης την Πέμπτη, αλλά με μια σειρά πιθανών τροπολογιών. Αυτές περιλαμβάνουν την επέκταση του καταλόγου με τα προϊόντα στα οποία μπορεί να επιβληθεί «φρένο έκτακτης ανάγκης» καθώς και η προσθήκη του 2021 ως έτους αναφοράς, πριν από την εισβολή της Ρωσίας όταν οι ουκρανικές εξαγωγές προς την ΕΕ περιορίζονταν από δασμούς και ποσοστώσεις.

«Αυτό δεν θα λειτουργήσει για εμάς», δήλωσε ο Ντμιτρασέβιτς.

Ο ίδιος δήλωσε ότι η ουκρανική γεωργική παραγωγή δεν πλήττει τις αγορές της ΕΕ. Η ουκρανική ζάχαρη που εισάγεται στην ΕΕ αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 3% της κατανάλωσης, δήλωσε ο Ουκρανός αξιωματούχος, και οι τιμές στα σούπερ μάρκετ συνεχίζουν να είναι πάνω από τα προπολεμικά επίπεδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

