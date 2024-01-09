Αίσθηση προκάλεσαν οι δηλώσεις του προέδρου της ιταλικής Γερουσίας Ινιάτσιο Λα Ρούσα σχετικά με τους φασιστικούς χαιρετισμούς εκατοντάδων νέων κατά την διάρκεια τελετής που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή Τουσκολάνο της Ρώμης.

«Το κόμμα Αδέλφια της Ιταλίας δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τα όσα συνέβησαν. Είπαμε ανέκαθεν στους δικούς μας να μην παίρνουν μέρος σε κινητοποιήσεις οι οποίες στην συνέχεια μπορεί να τύχουν υστερόβουλης εκμετάλλευσης», δήλωσε ο Λα Ρούσα στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera.

Με αναφορά, δε, στο συμβάν της Κυριακής, πρόσθεσε ότι «ως δικηγόρος, παρατηρώ ότι δεν υπάρχει βεβαιότητα σχετικά με το πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται τέτοιου είδους πράξεις, όταν τιμάται η μνήμη νεκρών προσώπων» και ότι «περιμένει να εκφραστεί επί του θέματος το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας».

Σε δηλώσεις του παράλληλα στην ιταλική εφημερίδα La Repubblica, o πρόεδρος της Γερουσίας της Ρώμης τόνισε ότι «υπάρχουν αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου που θεωρούν τον ρωμαϊκό χαιρετισμό σε κηδείες αδίκημα και κάποιες άλλες, όχι».

Κατά την άποψη του Ινιάτσιο Λα Ρούσα «πρέπει να αποσαφηνιστεί το όλο θέμα από νομικής πλευράς», διότι «άλλο είναι η υπεράσπιση του φασισμού και η ανασύσταση του φασιστικού κόμματος και άλλο οι τελετές υπέρ της μνήμης των νεκρών».

Όταν ο Λα Ρούσα εξελέγη πρόεδρος της ιταλικής Γερουσίας, το φθινόπωρο του 2022, στην Ιταλία μέρος του Τύπου υπενθύμισε ότι στο σπίτι του υπήρχαν προτομές του φασίστα δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνι. Προτομές τις οποίες, όπως δήλωσε ο ίδιος στην συνέχεια, δώρισε σε φιλικά και συγγενικά του πρόσωπα.

Φωτογραφία AP: Ένα από τα αγάλματα του γλύπτη Eugenio Baroni κοσμεί το γήπεδο τένις Pietrangeli στη Ρώμη. Το γήπεδο αποτελεί μέρος του αθλητικού συγκροτήματος Foro Italico, το οποίο αρχικά ονομαζόταν Foro Mussolini (Φόρουμ του Μουσολίνι). Χτίστηκε υπό το καθεστώς του Μπενίτο Μουσολίνι για να ενισχύσει την προσπάθεια της Ρώμης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1944, οι οποίοι δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ.

