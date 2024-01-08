Τελετή ντροπής… Σάλο προκαλεί στην Ιταλία «τελετή μνήμης» που οργανώθηκε χθες βράδυ από ακροδεξιές οργανώσεις, 46 χρόνια μετά από τον θάνατο τριών νέων σε συγκρούσεις με την αστυνομία και άλλες νεοφασιστικές οργανώσεις. Οι συμμετέχοντες στην χθεσινή «τελετή» στην περιοχή Τουσκολάνα της Ρώμης προχώρησαν σε φασιστικό χαιρετισμό, ο οποίος, ως γνωστόν, απαγορεύεται από τον ιταλικό νόμο. Παράλληλα, υψώνοντας το χέρι, φώναξαν «presente» (παρών), όπως συνηθίζεται στις ακραίες αυτές μαζώξεις.



Η γραμματέας του κεντροαριστερού «Δημοκρατικού Κόμματος», Έλι Σλάιν, ανακοίνωσε ότι σήμερα θα καταθέσει ερώτηση στην βουλή και θα καλέσει τον υπουργό Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι, να πάρει θέση επί του συμβάντος. Ανάλογη πρωτοβουλία θα αναλάβει και η συμμαχία Πρασίνων- Ιταλικής Αριστεράς, η οποία ζητά «να διαταχθεί η άμεση διάλυση όλων των νεοφασιστικών οργανώσεων».



Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης υπογραμμίζουν ότι η χθεσινή εικόνα είναι «ανατριχιαστική» διότι μοιάζει να προέρχεται από κάποια εκδήλωση του μουσολινικού καθεστώτος, με τα χιλιάδες υψωμένα χέρια όσων επευφημούσαν, χωρίς ίχνος κριτικής σκέψης, τον φασίστα δικτάτορα.

«Θα βλέπαμε αυτές τις εικόνες στο Βερολίνο;» διερωτάται δικαίως ένας Ιταλός στα σχόλια του X. Το φάντασμα του Μουσολίνι είναι εδώ, σχολίαζε άλλος χρήστης του X.

Saluti fascisti: giusta l'interrogazione parlamentare promossa da @ellyesse. Le immagini del raduno neofascista di ieri sera a Roma sono impressionanti, terribili. L'apologia di fascismo è un reato, queste scene non possono passare nel silenzio generale. pic.twitter.com/foYDwXsZIz — Ylenia Zambito (@YleniaZambito) January 8, 2024

Acca Larentia e la vergogna dei saluti fascisti a Roma. Riuscite a immaginare questa scena oggi a Berlino? - la Repubblica https://t.co/SE9EQvCmPs — Pablo LaFaina (@PLaFaina) January 8, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.