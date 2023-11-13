«Παραλύει η Ιταλία» με γενική απεργία την 17η Νοεμβρίου

Οι ιταλικές συνδικαλιστικές οργανώσεις Cgil και Uil επιβεβαίωσαν την προκήρυξη για την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου γενικής απεργίας κατά του προσχεδίου κρατικού προϋπολογισμού της κυβέρνησης Μελόνι.

Πρόκειται ουσιαστικά για απάντηση στη σημερινή απόφαση της «δημόσιας επιτροπής εγγύησης», η οποία κάλεσε τα δύο συνδικάτα να επανακαθορίσουν την κινητοποίησή τους, κυρίως λόγω του ότι δεν αφορά στον ίδιο βαθμό όλους τους επαγγελματικούς κλάδους και τις περιοχές της χώρας.

Η «επιτροπή εγγύησης» απαρτίζεται από συνταγματολόγους και εργατολόγους, οι οποίοι επιλέγονται από τους προέδρους της ιταλικής βουλής και της γερουσίας. Αρμοδιότητά της είναι να διαπιστώνει αν σε κάθε απεργιακή κινητοποίηση υπάρχουν εγγυήσεις για τη διασφάλιση βασικών ατομικών δικαιωμάτων, όπως αυτά καθορίζονται από το Σύνταγμα της χώρας.

«Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες, απεργώντας, χάνουν χρήματα. Αποφάσισαν να το κάνουν για να βοηθήσουν να βελτιωθεί η χώρα μας και εμείς θα υπερασπιστούμε, με κάθε τρόπο, το δικαίωμα της απεργίας», υπογράμμισε ο γραμματέας του συνδικάτου Cgil, Mαουρίτσιο Λαντίνι.

Τα δύο ιταλικά συνδικάτα εμφανίζονταν μέχρι σήμερα διατεθειμένα να περιορίσουν τις απεργιακές κινητοποιήσεις, μόνον στους τομείς των αερομεταφορών και σε ό,τι αφορά την λειτουργία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι δήλωσε απόψε ότι «στόχος του είναι να μη δημιουργηθούν προβλήματα σε εκατομμύρια Ιταλούς που μετακινούνται με τα δημόσια μέσα μεταφοράς» και ότι «αν χρειαστεί, θα υπογράψει απόφαση για να μην παραλύσει ο συγκεκριμένος τομέας για ένα ολόκληρο 24ωρο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.