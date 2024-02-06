Κατάπαυση του πυρός: Η κυβέρνηση της Κολομβίας και ο ELN παρατείνουν ξανά τις συνομιλίες

Η κυβέρνηση της Κολομβίας και η οργάνωση ανταρτών Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN) ανέβαλαν το κλείσιμο του έκτου κύκλου των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων που διεξάγουν, το κυριότερο ζητούμενο στον οποίο ήταν να παραταθεί η ισχύς της συμφωνίας αμοιβαίας κατάπαυσης του πυρός, δήλωσε χθες Δευτέρα κουβανός αξιωματούχος.

Η τελετή κλεισίματος του τρέχοντα κύκλου διαπραγματεύσεων «αναβάλλεται για αύριο», η ημέρα όμως μένει «να επιβεβαιωθεί», εξήγησε στέλεχος του κουβανικού υπουργείου Εξωτερικών σε δημοσιογράφους που είχαν προσκληθεί να παρακολουθήσουν την επίσημη ολοκλήρωσή του. Οι συνομιλίες άρχισαν την 22η Ιανουαρίου στην Αβάνα.

Λίγο νωρίτερα, ο ELN, η αρχαιότερη οργάνωση ανταρτών που συνεχίζει τον ένοπλο αγώνα στην Κολομβία, ανέφερε σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε πως «λαμβάνονται μέτρα» για την αντιμετώπιση «παραγόντων κρίσης» ώστε να καταστεί εφικτή η παράταση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Η συμφωνία αμοιβαίας κατάπαυσης του πυρός, η ισχύς της οποίας εξέπνευσε την 29η Ιανουαρίου, παρατάθηκε ήδη για επτά ημέρες την περασμένη εβδομάδα, για να δοθεί χρόνος στους διαπραγματευτές.

Από την έναρξη αυτού του έκτου κύκλου συνομιλιών, τα μέρη διαβεβαιώνουν πως η πρόθεσή τους είναι να παρατείνουν την αμοιβαία ανακωχή.

Ο σοσιαλδημοκράτης Γουστάβο Πέτρο, ο πρώτος πρόεδρος στην ιστορία της Κολομβίας που ανήκει στην αριστερά, συνεχίζει την προσπάθεια να τερματίσει την ένοπλη σύρραξη που μαίνεται επί έξι δεκαετίες στη χώρα διεξάγοντας διαπραγματεύσεις με τις κυριότερες ένοπλες οργανώσεις, ιδίως με τον ELN, αλλά και με διαφωνούντες των πρώην FARC που απορρίπτουν τη συμφωνία ειρήνης του 2016, ακροδεξιούς παραστρατιωτικούς και συμμορίες.

Η πολιτική του για την επίτευξη «απόλυτης ειρήνης» όμως συναντά εμπόδια κι επικρίνεται από τη δεξιά αντιπολίτευση, που ερίζει ότι επιδεινώνει την έλλειψη ασφάλειας, ενώ κάποιες ένοπλες οργανώσεις εντείνουν τη δράση τους για να επεκτείνουν τον εδαφικό έλεγχό τους.

Προηγούμενοι κύκλοι διαπραγματεύσεων διεξήχθησαν στη Βενεζουέλα, στο Μεξικό και στην Κούβα, εγγυήτριες χώρες της διαδικασίας, μαζί με τις κυβερνήσεις της Βραζιλίας, της Χιλής και της Νορβηγίας.

Σε αυτές προστίθενται η Γερμανία, η Ισπανία, η Σουηδία και η Ελβετία, που συνοδεύουν τις συνομιλίες, όπως και αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Παρών στο δυτικό τμήμα της χώρας, στις ακτές στον Ειρηνικό, και στο βορειοανατολικό, που γειτονεύει με τη Βενεζουέλα, ο ELN (γκεβαριστές) πολεμά εναντίον του κράτους αφότου σχηματίστηκε το 1964, εμπνεόμενος από τη θεολογία της απελευθέρωσης και την επανάσταση στην Κούβα. Οι αρχές υπολογίζουν πως διαθέτει κάπου 5.800 μαχητές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

