ΗΑΕ: Οι ΗΠΑ να πιέσουν για γρήγορο τερματισμό του πολέμου στο Ισραήλ

Ο διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να ασκήσουν πιέσεις για τον τερματισμό του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς και ότι θα πρέπει να βρεθεί μια νέα διαδικασία στην ισραηλινοπαλαιστινιακή διένεξη που μετράει δεκαετίες, διαφορετικά οι ΗΠΑ θα χαρακτηριστούν αναποτελεσματικές.

O Ανουάρ Γκαργκάς είπε ακόμη ότι η ισραηλινή πολιτική του περιορισμού, που έχει υπάρξει το "σήμα κατατεθέν" του παλαιστινιακού ζητήματος τις τελευταίες δύο δεκαετίες, έχει αποτύχει και έκανε έκκληση για μια νέα προσέγγιση που θα συζητάει και το θέμα των προσφύγων, των συνόρων και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ.

"Η αμερικανική ανάμειξη θα κριθεί από το πότε θα τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο, όσο πιο σύντομα τόσο το καλύτερο, και από το αν μπορούμε να έχουμε ένα άλλο είδος διαδικασίας κατά την επίλυση του προβλήματος, την επίλυση του ζητήματος", είπε ο ίδιος απευθυνόμενος σε σύνοδο για θέματα πολιτικής στην πρωτεύουσα Αμπού Ντάμπι.

"Εάν αυτή η κρίση συνεχιστεί, και ειδικά η ανθρωπιστική πλευρά, και αν αυτή η κρίση μας επαναφέρει στο ίδιο σημείο, στην παλιά πολιτική περιορισμού της περιόδου προ της 7ης Οκτωβρίου, νομίζω ότι ο αμερικανικός ρόλος σε αυτήν δεν θα θεωρηθεί σωστός ή λάθος, αλλά πρόκειται να θεωρηθεί αποτελεσματικός", πρόσθεσε.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ήταν το πιο προβεβλημένο αραβικό κράτος που υπέγραψε τις Συμφωνίες του Αβραάμ του 2020, ένα σύμφωνο με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ για τη δημιουργία διπλωματικών σχέσεων με το Ισραήλ που δεν ακολουθούσε δεκαετίες παναραβικής πολιτικής, η οποία απαιτούσε ένα παλαιστινιακό κράτος πριν από την εξομάλυνση.

Αραβική δύναμη του Κόλπου, τα ΗΑΕ είναι ένας από τους στενότερους εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή και φιλοξενεί αμερικανικές δυνάμεις. Ακολούθησε επίσης μια πιο ανεξάρτητη και δυναμική εξωτερική πολιτική την τελευταία δεκαετία, που αποδεικνύεται από τους δεσμούς του με το Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

