Μπλίνκεν από Αμμάν: Kατάπαυση του πυρός τώρα «θα άφηνε τη Χαμάς στη θέση της»

Η άποψη των ΗΠΑ είναι ότι μια κατάπαυση του πυρός τώρα θα «άφηνε τη Χαμάς σε θέση» ανέφερε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν κατά τη συνέντευξη Τύπου με τους υπουργούς Εξωτερικών της Ιορδανίας και της Αιγύπτου στο Αμμάν.

«Είναι σημαντικό να επιβεβαιώσουμε το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του», είπε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ και πρόσθεσε ότι «είναι επίσης πολύ σημαντικός ο τρόπος με τον οποίο το Ισραήλ το κάνει αυτό».

Ο Μπλίνκεν είπε ότι οι ΗΠΑ και τα αραβικά κράτη συμφωνούν ότι το status quo μιας ελεγχόμενης από τη Χαμάς Γάζας δεν μπορεί να συνεχιστεί και ότι συζήτησε με τους Άραβες ομολόγους του πώς να χαράξουν μία πορεία προς τη λύση των δύο κρατών.

Ο Άντονι Μπλίνκεν ξεκίνησε τις δηλώσεις του λέγοντας ότι οι ηγέτες που βρίσκονται σήμερα εκεί «μοιράζονται το ίδιο θεμελιώδες συμφέρον» και ότι στόχος τους είναι να επιτύχουν την ειρήνη.

«Σε όλη αυτή τη σύγκρουση χώρες σε όλο τον κόσμο έπαιξαν ουσιαστικό ρόλο στην αποτροπή της εξάπλωσής της», είπε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι «όλοι μας έχουμε άμεσο συμφέρον σε αυτό».

Ο Αμερικανός αξιωματούχος πρόσθεσε ότι η χώρα του «επικεντρώνεται στην απελευθέρωση των ομήρων» και τόνισε ότι «το Ισραήλ πρέπει να λάβει κάθε δυνατό μέτρο για να αποτρέψει τις απώλειες αμάχων».

«Αυτό που πρέπει να κάνουμε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο είναι να αποτρέψουμε τη δαιμονοποίηση του άλλου. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, τότε κάνουμε τη δουλειά της Χαμάς», ανέφερε.

Ο Μπλίνκεν είπε ότι οι ανθρωπιστικές παύσεις μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία των αμάχων και ότι «μπορούν να είναι ένας κρίσιμος μηχανισμός».

«Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να πιστεύουν ότι ο μόνος βιώσιμος δρόμος είναι μια λύση δύο κρατών με τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους να έχουν το νόμιμο δικαίωμα να παραμείνουν σε ένα δικό τους κράτος», ανέφερε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι θα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το πώς να επιτευχθεί αυτό, αλλά «δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo».



