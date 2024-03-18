Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες πως διεξάγει «στοχευμένη» επιχείρηση στο νοσοκομείο Αλ Σίφα της πόλης της Γάζας, ενώ αυτόπτες μάρτυρες επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως ακούγονται βομβαρδισμοί και πυρά.

Η στοχευμένη επιχείρηση στη ζώνη του νοσοκομείου εξαπολύθηκε λόγω «πληροφοριών που υποδεικνύουν τη χρήση του νοσοκομείου από υψηλόβαθμους τρομοκράτες της Χαμάς», ανέφερε ο στρατός του Ισραήλ.

🔴IDF troops are currently conducting a precise operation in the area of Shifa hospital—based on intelligence information indicating the use of the hospital by senior Hamas terrorists to conduct and promote terrorist activity.



Watch IDF Spokeperson RAdm. Daniel Hagari describe… pic.twitter.com/jKdUdNpY91 — Israel Defense Forces (@IDF) March 18, 2024

Ο ισραηλινός στρατός είχε ήδη εισβάλει στο συγκεκριμένο νοσοκομείο τη 15η Νοεμβρίου, παρά τις έντονες διεθνείς αντιδράσεις. Το Σίφα δεν λειτουργεί πλέον παρά a minima και με μειωμένο προσωπικό. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Χαμάς, στο κτιριακό συγκρότημα έχουν καταφύγει «δεκάδες χιλιάδες βίαια εκτοπισμένοι».

Τανκς και επιθέσεις με drones αλλά με... «σύνεση»

Αυτόπτες μάρτυρες επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι βρίσκονται σε εξέλιξη βομβαρδισμοί από αέρος και από πυροβόλα στη συνοικία αρ Ρίμαλ, όπου βρίσκεται η δομή υγείας, καθώς και την παρουσία χερσαίων δυνάμεων, «αρμάτων μάχης» που περικυκλώνουν το κτιριακό συγκρότημα.

Κάτοικοι της συνοικίας του κέντρου της πόλης της Γάζας μίλησαν για πάνω από «45 άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού» στη Ρίμαλ. Κάποιοι μίλησαν για «μάχες» γύρω από το νοσοκομείο.

Αραβόφωνα μέλη του ισραηλινού στρατού διέταξαν με μεγάφωνα κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους καθώς «drones άνοιξαν πυρ εναντίον ανθρώπων στους δρόμους κοντά στο νοσοκομείο», αφηγήθηκαν αυτόπτες μάρτυρες.

Η υπηρεσία Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς κατήγγειλε πως το νοσοκομείο Σίφα «βομβαρδίζεται».

⚡️Scenes from the ongoing Israeli raid on Al Shifa hostpital , #Gaza pic.twitter.com/wUuWIE1xTE — Middle East Observer (@ME_Observer_) March 18, 2024

Ένα από τα κτίρια της δομής υγείας έχει πάρει φωτιά, «έπειτα από αεροπορικό πλήγμα», πρόσθεσε, κάνοντας λόγο για «δεκάδες μάρτυρες», πτώματα που ανασύρθηκαν γύρω από το νοσοκομείο και άλλα που κείτονται στο οδόστρωμα, καθώς «κανένας δεν μπορεί να τα μεταφέρει» στο Σίφα εξαιτίας «της σφοδρότητας των πυρών».

Γυναίκες και παιδιά υφίστανται ασφυξία εξαιτίας του καπνού, κατά την ίδια πηγή.

Οι επικοινωνίες έχουν κοπεί, άνθρωποι παγιδεύτηκαν σε χειρουργεία και σε τμήμα επειγόντων περιστατικών, συμπλήρωσε, καταγγέλλοντας το «νέο έγκλημα» του Ισραήλ, την επίθεση σε νοσοκομείο χωρίς το παραμικρό ενδιαφέρον για την τύχη των ασθενών, του ιατρικού προσωπικού και των εκτοπισμένων σε αυτό.

Αυτόπτες μάρτυρες επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως διεξήχθησαν «αεροπορικοί βομβαρδισμοί» στη συνοικία αρ Ρίμαλ, όπου βρίσκεται το νοσοκομείο, το μεγαλύτερο της Λωρίδας της Γάζας, το οποίο επλήγη επίσης από «οβίδες».

Οι ισραηλινοί στρατιωτικοί έλαβαν διαταγές να δράσουν «με σύνεση» και να λάβουν «μέτρα» προκειμένου να «αποφευχθούν τραυματισμοί ασθενών, αμάχων, ιατρικού προσωπικού», σύμφωνα με εκπρόσωπο του στρατού.

Οι ασθενείς και το προσωπικό δεν θα υποχρεωθούν να «απομακρυνθούν εσπευσμένα» από τη δομή υγείας, διαβεβαίωσε.

Έπειτα από την επιχείρηση τον Νοέμβριο, το ισραηλινό επιτελείο είχε διαβεβαιώσει πως βρήκε «πυρομαχικά, όπλα και εξοπλισμό» του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νοσοκομείο, κάτι που διέψευσε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε επίσης πως εντόπισε υπόγεια σήραγγα μήκους 55 μέτρων, που χρησιμοποιείτο κατ’ αυτόν για «τρομοκρατικές» δραστηριότητες, κάτω από το Σίφα — πήγε δημοσιογράφους εκεί για τους την επιδείξει.

Από το ξέσπασμα του πολέμου την 7η Οκτωβρίου, ο ισραηλινός έχει διεξαγάγει επανειλημμένα επιχειρήσεις σε νοσοκομεία στον παλαιστινιακό θύλακο. Κατηγορεί τη Χαμάς πως χρησιμοποιεί τις δομές υγείας ως κέντρα διοίκησης.

Πλέον δεν απομένει επιχειρησιακό παρά το ένα τρίτο των νοσοκομείων της Λωρίδας της Γάζας κι αυτό μόνο εν μέρει, τονίζει ο ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

