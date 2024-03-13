Iσραηλινό πλήγμα εναντίον αυτοκινήτου στο νότιο Λίβανο στοίχισε τη ζωή σε μέλος της Χαμάς

Πλήγμα ισραηλινού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) εναντίον αυτοκινήτου, το οποίο βρισκόταν έξω από την νότια λιβανική πόλη της Τύρου, στοίχισε σήμερα τη ζωή σε μέλος της Χαμάς από τον κοντινό παλαιστινιακό καταυλισμό της Ρασιντίγια, δήλωσε στο Reuters πηγή στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Η ίδια κατονόμασε τον νεκρό ως τον Χάντι Μουστάφα, αλλά σημείωσε ότι δεν επρόκειτο για υψηλόβαθμο στέλεχος του κινήματος.

Από την πλευρά τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πριν από λίγο ότι σκότωσαν τον Χάντι Άλι Μουστάφα, τον οποίο χαρακτήρισαν «σημαντικό» μέλος της Χαμάς.

Δύο πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας του Λιβάνου δήλωσαν ότι ένας Σύρος, ο οποίος περνούσε με τη μοτοσικλέτα του, σκοτώθηκε επίσης στην επιδρομή, ενώ νωρίτερα είχαν δηλώσει ότι από το πλήγμα σκοτώθηκαν οι δύο επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο του Μουστάφα.

Οι δύο λιβανικές πηγές και η πηγή στη Χαμάς σημείωσαν ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος, για το οποίο είπαν ότι ήταν ισραηλινό, πετούσε πάνω από το σημείο του πλήγματος για κάποια λεπτά μετά την πραγματοποίησή του.

Η Χαμάς, μαχητές της οποίας πραγματοποίησαν φονική επίθεση εισβάλοντας στο νότιο Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας στις 7 Οκτωβρίου, έχει επίσης πολιτική και στρατιωτική παρουσία στον Λίβανο, ως επί το πλείστον σε καταυλισμούς στους οποίους ζουν για δεκαετίες Παλαιστίνιοι πρόσφυγες.

Το σιιτικό κίνημα του Λιβάνου Χεζμπολάχ εκτοξεύει ρουκέτες στο Ισραήλ από τον Οκτώβριο σε υποστήριξη της Χαμάς. Έκτοτε το Ισραήλ διεξάγει πλήγματα στον Λίβανο, τα οποία περιορίζονται κυρίως στην συνοριακή περιοχή, αλλά εξαπλώνονται όλο και περισσότερο βόρεια και ανατολικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

