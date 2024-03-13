Η Βαρσοβία θα δαπανήσει 117 εκατομμύρια ζλότι (27,3 εκατ. ευρώ) τα επόμενα δύο με τρία χρόνια για αντιαεροπορικά καταφύγια και άλλα μέτρα ασφαλείας, καθώς ο πόλεμος στη γειτονική Ουκρανία έχει ήδη εισέλθει στον τρίτο χρόνο του, δήλωσε σήμερα ο δήμαρχος της πολωνικής πρωτεύουσας.

Ενώ η Πολωνία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, έχει καθησυχάσει τους πολίτες της ότι η θέση της στη συμμαχία διασφαλίζει την ασφάλειά τους από ρωσική επίθεση, η εισβολή στη γειτονική της χώρα έχει οδηγήσει σε προετοιμασίες για ενδεχόμενα πλήγματα.

«Με δική μας πρωτοβουλία, κάναμε μια απογραφή των χώρων για καταφύγια», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο δήμαρχος Ραφάλ Τρζασκόφσκι.

Υπόγειοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων και σταθμοί του μετρό περιλαμβάνονται στους χώρους συνολικής έκτασης περίπου 7 εκατ. τετραγωνικών μέτρων στη Βαρσοβία, που θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως καταφύγια, διευκρίνισε.

«Εκατόν δέκα επτά εκατομμύρια (ζλότι) για να βελτιωθεί η ασφάλεια - είναι χρήματα για τα επόμενα δύο με τρία χρόνια και είμαστε έτοιμοι να διαθέσουμε περισσότερα χρήματα για το σκοπό αυτό», δήλωσε ο Τρζασκόφσκι.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως νοσοκομεία θα προετοιμασθούν για απειλές και πολίτες θα εκπαιδευθούν πώς να αντιδρούν σε έκτακτη ανάγκη.

Το 2022 οι αρχές είχαν ανακοινώσει πως η πυροσβεστική υπηρεσία ελέγχει την κατάσταση 62.000 αντιαεροπορικών καταφυγίων ανά τη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

