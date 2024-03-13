Η Βαρσοβία θα δαπανήσει 117 εκατομμύρια ζλότι (27,3 εκατ. ευρώ) τα επόμενα δύο με τρία χρόνια για αντιαεροπορικά καταφύγια και άλλα μέτρα ασφαλείας, καθώς ο πόλεμος στη γειτονική Ουκρανία έχει ήδη εισέλθει στον τρίτο χρόνο του, δήλωσε σήμερα ο δήμαρχος της πολωνικής πρωτεύουσας.
Ενώ η Πολωνία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, έχει καθησυχάσει τους πολίτες της ότι η θέση της στη συμμαχία διασφαλίζει την ασφάλειά τους από ρωσική επίθεση, η εισβολή στη γειτονική της χώρα έχει οδηγήσει σε προετοιμασίες για ενδεχόμενα πλήγματα.
«Με δική μας πρωτοβουλία, κάναμε μια απογραφή των χώρων για καταφύγια», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο δήμαρχος Ραφάλ Τρζασκόφσκι.
Υπόγειοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων και σταθμοί του μετρό περιλαμβάνονται στους χώρους συνολικής έκτασης περίπου 7 εκατ. τετραγωνικών μέτρων στη Βαρσοβία, που θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως καταφύγια, διευκρίνισε.
«Εκατόν δέκα επτά εκατομμύρια (ζλότι) για να βελτιωθεί η ασφάλεια - είναι χρήματα για τα επόμενα δύο με τρία χρόνια και είμαστε έτοιμοι να διαθέσουμε περισσότερα χρήματα για το σκοπό αυτό», δήλωσε ο Τρζασκόφσκι.
Ο ίδιος πρόσθεσε πως νοσοκομεία θα προετοιμασθούν για απειλές και πολίτες θα εκπαιδευθούν πώς να αντιδρούν σε έκτακτη ανάγκη.
Το 2022 οι αρχές είχαν ανακοινώσει πως η πυροσβεστική υπηρεσία ελέγχει την κατάσταση 62.000 αντιαεροπορικών καταφυγίων ανά τη χώρα.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.