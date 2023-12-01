Σειρήνες προειδοποίησης για εισερχόμενες ρουκέτες ήχησαν το απόγευμα της Παρασκευής σε πολλές περιοχές στο κεντρικό Ισραήλ, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, για πρώτη φορά μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, έπειτα από μια εβδομάδα εκεχειρίας.

Από την πλευρά της, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ ανέφεραν με ανάρτηση τους στο Telegram ότι εκτόξευσαν ομοβροντία ρουκετών με στόχο το Τελ Αβίβ.

Το αμυντικό σύστημα του Ισραήλ Iron Dome αναχαίτισε τους πυραύλους, σύμφωνα με το CNN.

Δεν έχουν υπάρξει άμεσες αναφορές για ζημιές ή θύματα.

Πηγή: skai.gr

