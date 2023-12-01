Λογαριασμός
Ήχησαν για πρώτη φορά οι σειρήνες στο Τελ Αβίβ μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας - Η Χαμάς εκτόξευσε ρουκέτες

Από την πλευρά της, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ ανέφεραν με ανάρτηση τους στο Telegram ότι εκτόξευσαν ομοβροντία ρουκετών με στόχο το Τελ Αβίβ

Σειρήνες Τελ Αβίβ

Σειρήνες προειδοποίησης για εισερχόμενες ρουκέτες ήχησαν το απόγευμα της Παρασκευής σε πολλές περιοχές στο κεντρικό Ισραήλ, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, για πρώτη φορά μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, έπειτα από μια εβδομάδα εκεχειρίας.

Από την πλευρά της, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ ανέφεραν με ανάρτηση τους στο Telegram ότι εκτόξευσαν ομοβροντία ρουκετών με στόχο το Τελ Αβίβ.

Το αμυντικό σύστημα του Ισραήλ Iron Dome αναχαίτισε τους πυραύλους, σύμφωνα με το CNN.

Δεν έχουν υπάρξει άμεσες αναφορές για ζημιές ή θύματα.

