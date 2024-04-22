Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά σε επίθεση με αυτοκίνητο κατά πεζών στην Ιερουσαλήμ σήμερα, πρώτη μέρα του εβραϊκού Πάσχα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης και την αστυνομία, η οποία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε τους δύο φερόμενους δράστες.

"Δύο πολίτες χτυπήθηκαν (...) στην Ιερουσαλήμ, με αποτέλεσμα να υποστούν ελαφρά τραύματα. Δύο τρομοκράτες διέφυγαν από το σημείο με τα πόδια και στη διαδρομή της φυγής τους βρέθηκε ένα αυτοσχέδιο όπλο τύπου 'Carlo'", υποπολυβόλο που κατασκευάζουν ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις, ανέφερε αρχικά η αστυνομία σε μια ανακοίνωση.

Έπειτα από μια τεράστια επιχείρηση, η αστυνομία ανακοίνωσε στο τέλος του πρωινού τη σύλληψη "δύο τρομοκρατών που πραγματοποίησαν" την επίθεση αυτή και οι οποίοι είχαν κρυφτεί σε ένα κατάστημα.

Η ταυτότητα των δύο υπόπτων δεν ανακοινώθηκε, όμως ο στρατός ανέφερε σε μεταγενέστερη ανακοίνωση πως "βρίσκεται στη Χεβρώνα, στις κατοικίες των τρομοκρατών" και "ερευνά για τα άτομα που φέρονται να τους βοήθησαν".

Η Χεβρώνα, που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της περιοχής, είναι η μεγαλύτερη πόλη της Δυτικής Όχθης.

Εικόνες από κάμερες κλειστού κυκλώματος, που μεταδόθηκαν από την ισραηλινή τηλεόραση, δείχνουν ένα λευκό Toyota να παρεκκλίνει από την πορεία του και να πέφτει πάνω σε μια ομάδα ανθρώπων στο πεζοδρόμιο σε μία στροφή προτού ολοκληρώσει την πορεία του πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Δύο νεαροί άνδρες βγαίνουν τότε από το αυτοκίνητο, με τα όπλα στο χέρι, και φαίνεται να προσπαθούν, χωρίς επιτυχία, να ανοίξουν πυρ, προτού φύγουν από το σημείο πεζή.

Η υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom ανέφερε ότι παρέλαβε και μετέφερε στο νοσοκομείο δύο νεαρούς άνδρες ηλικίας 18 και 22 ετών που υπέστησαν ελαφρά τραύματα μετά την επίθεση αυτή.

Terrorist attack in #Jerusalem: Terrorists in a car ran over Israeli civilians, 150 meters away ran over more Israeli civilians, then got out of the car with automatic rifles and tried to shoot people, but the rifles jammed.



The terrorists have been detained. pic.twitter.com/AKXT5Y0UD1 — NEXTA (@nexta_tv) April 22, 2024

Οι δυο δράστες πέταξαν το όπλο και αρχικά διέφυγαν, με τις ισραηλινές αρχές να τους συλλαμβάνουν αργότερα.

⚡️Two injured in a run-over near the central bus station, west of occupied #Jerusalem pic.twitter.com/0RSOk6dUzp — Middle East Observer (@ME_Observer_) April 22, 2024

Terror attack in Jerusalem: Two pedestrians were injured; weapon found at the scene.



A manhunt is underway for two escaping terrorists. pic.twitter.com/zjwEMa5ucP — Adam Albilya - אדם אלביליה (@AdamAlbilya) April 22, 2024

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι δυο τρομοκράτες κρύβονταν σε ένα κλειστό κατάστημα στην περιοχή.

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

