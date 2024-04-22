Λογαριασμός
Ισραήλ: Τα νέα στοιχεία για την επίθεση με αυτοκίνητο κατά πεζών στην Ιερουσαλήμ - Δύο οι τραυματίες

Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε μια ομάδα ανθρώπων στο πεζοδρόμιο - Δύο νεαροί άνδρες βγήκαν από το αυτοκίνητο, με τα όπλα στο χέρι, και προσπάθησαν χωρίς επιτυχία, να ανοίξουν πυρ - Οι δύο φερόμενοι δράστες συνελήφθησαν

Επίθεση στο Ισραήλ

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά σε επίθεση με αυτοκίνητο κατά πεζών στην Ιερουσαλήμ σήμερα, πρώτη μέρα του εβραϊκού Πάσχα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης και την αστυνομία, η οποία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε τους δύο φερόμενους δράστες.

"Δύο πολίτες χτυπήθηκαν (...) στην Ιερουσαλήμ, με αποτέλεσμα να υποστούν ελαφρά τραύματα. Δύο τρομοκράτες διέφυγαν από το σημείο με τα πόδια και στη διαδρομή της φυγής τους βρέθηκε ένα αυτοσχέδιο όπλο τύπου 'Carlo'", υποπολυβόλο που κατασκευάζουν ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις, ανέφερε αρχικά η αστυνομία σε μια ανακοίνωση.

Έπειτα από μια τεράστια επιχείρηση, η αστυνομία ανακοίνωσε στο τέλος του πρωινού τη σύλληψη "δύο τρομοκρατών που πραγματοποίησαν" την επίθεση αυτή και οι οποίοι είχαν κρυφτεί σε ένα κατάστημα.

Η ταυτότητα των δύο υπόπτων δεν ανακοινώθηκε, όμως ο στρατός ανέφερε σε μεταγενέστερη ανακοίνωση πως "βρίσκεται στη Χεβρώνα, στις κατοικίες των τρομοκρατών" και "ερευνά για τα άτομα που φέρονται να τους βοήθησαν".

Η Χεβρώνα, που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της περιοχής, είναι η μεγαλύτερη πόλη της Δυτικής Όχθης.

Εικόνες από κάμερες κλειστού κυκλώματος, που μεταδόθηκαν από την ισραηλινή τηλεόραση, δείχνουν ένα λευκό Toyota να παρεκκλίνει από την πορεία του και να πέφτει πάνω σε μια ομάδα ανθρώπων στο πεζοδρόμιο σε μία στροφή προτού ολοκληρώσει την πορεία του πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Δύο νεαροί άνδρες βγαίνουν τότε από το αυτοκίνητο, με τα όπλα στο χέρι, και φαίνεται να προσπαθούν, χωρίς επιτυχία, να ανοίξουν πυρ, προτού φύγουν από το σημείο πεζή.

Η υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom ανέφερε ότι παρέλαβε και μετέφερε στο νοσοκομείο δύο νεαρούς άνδρες ηλικίας 18 και 22 ετών που υπέστησαν ελαφρά τραύματα μετά την επίθεση αυτή.

Οι δυο δράστες πέταξαν το όπλο και αρχικά διέφυγαν, με τις ισραηλινές αρχές να τους συλλαμβάνουν αργότερα.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι δυο τρομοκράτες κρύβονταν σε ένα κλειστό κατάστημα στην περιοχή. 

