Βρετανία: Δύο άνδρες κατηγορούνται για κατασκοπεία για λογαριασμό της Κίνας

Δύο άνδρες κατηγορούνται για κατασκοπεία για την Κίνα βάσει του νόμου περί επίσημων μυστικών  

Η βρετανική αστυνομία κατηγόρησε σήμερα δύο άνδρες ότι παραβίασαν το Νόμο περί Κρατικών Απορρήτων διενεργώντας κατασκοπεία για λογαριασμό της Κίνας.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 32 και 29 ετών, κατηγορούνται ότι παρείχαν πληροφορίες στην Κίνα ζημιώνοντας το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα εμφανισθούν ενώπιον δικαστηρίου την Παρασκευή, ανακοινώθηκε από την εισαγγελία.

«Ήταν μια εξαιρετικά περίπλοκη έρευνα για πολύ σοβαρές κατηγορίες», δήλωσε ο διοικητής Ντόμινικ Μέρφι, επικεφαλής της Αντιτρομοκρατικής Διεύθυνσης της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

Υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία για φερόμενες κατασκοπευτικές δραστηριότητες της Κίνας στη Βρετανία, ιδιαίτερα αφού προέκυψε πέρυσι ότι ένας κοινοβουλευτικός ερευνητής συνελήφθη ως ύποπτος για κατασκοπεία για λογαριασμό της Κίνας.

Η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει τότε ότι κινέζοι κατάσκοποι στοχοθετούν βρετανούς αξιωματούχους που κατέχουν ευαίσθητες θέσεις στην πολιτική, την άμυνα και τις επιχειρήσεις, στο πλαίσιο όλο και πιο περίπλοκων επιχειρήσεων για να αποκτήσουν πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

