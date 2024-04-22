Τη δραματική στιγμή της πρωινής τρομοκρατικής επίθεσης στην Ιερουσαλήμ με τρεις τραυματίες, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας. Οι τρομοκράτες ρίχνουν με ταχύτητα το αυτοκίνητό τους σε μια ομάδα ανθρώπων πετώντας τους μακριά, και κατόπιν ο συνοδηγός βγάζει ένα αυτοσχέδιο υποπολυβόλο «Carlo» για να τις χαριστικές βολές, με το όπλο όμως να παθαίνει εμπλοκή.
Terrorist attack in #Jerusalem: Terrorists in a car ran over Israeli civilians, 150 meters away ran over more Israeli civilians, then got out of the car with automatic rifles and tried to shoot people, but the rifles jammed.
The terrorists have been detained. pic.twitter.com/AKXT5Y0UD1— NEXTA (@nexta_tv) April 22, 2024
Οι δυο δράστες πέταξαν το όπλο και διέφυγαν, με τις ισραηλινές αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή τους.
⚡️Two injured in a run-over near the central bus station, west of occupied #Jerusalem pic.twitter.com/0RSOk6dUzp— Middle East Observer (@ME_Observer_) April 22, 2024
Terror attack in Jerusalem: Two pedestrians were injured; weapon found at the scene.— Adam Albilya - אדם אלביליה (@AdamAlbilya) April 22, 2024
A manhunt is underway for two escaping terrorists. pic.twitter.com/zjwEMa5ucP
Οι δύο τρομοκράτες της επίθεσης στην Ιερουσαλήμ συνελήφθησαν, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.
Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι δυο τρομοκράτες κρύβονταν σε ένα κλειστό κατάστημα στην περιοχή. Οι τρεις τραυματίες της επίθεσης πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο.
