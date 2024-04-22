Τη δραματική στιγμή της πρωινής τρομοκρατικής επίθεσης στην Ιερουσαλήμ με τρεις τραυματίες, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας. Οι τρομοκράτες ρίχνουν με ταχύτητα το αυτοκίνητό τους σε μια ομάδα ανθρώπων πετώντας τους μακριά, και κατόπιν ο συνοδηγός βγάζει ένα αυτοσχέδιο υποπολυβόλο «Carlo» για να τις χαριστικές βολές, με το όπλο όμως να παθαίνει εμπλοκή.

Terrorist attack in #Jerusalem: Terrorists in a car ran over Israeli civilians, 150 meters away ran over more Israeli civilians, then got out of the car with automatic rifles and tried to shoot people, but the rifles jammed.



The terrorists have been detained. pic.twitter.com/AKXT5Y0UD1 April 22, 2024

Οι δυο δράστες πέταξαν το όπλο και διέφυγαν, με τις ισραηλινές αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή τους.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

⚡️Two injured in a run-over near the central bus station, west of occupied #Jerusalem pic.twitter.com/0RSOk6dUzp — Middle East Observer (@ME_Observer_) April 22, 2024

Terror attack in Jerusalem: Two pedestrians were injured; weapon found at the scene.



A manhunt is underway for two escaping terrorists. pic.twitter.com/zjwEMa5ucP — Adam Albilya - אדם אלביליה (@AdamAlbilya) April 22, 2024

Οι δύο τρομοκράτες της επίθεσης στην Ιερουσαλήμ συνελήφθησαν, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι δυο τρομοκράτες κρύβονταν σε ένα κλειστό κατάστημα στην περιοχή. Οι τρεις τραυματίες της επίθεσης πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.