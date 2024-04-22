Λογαριασμός
Η δραματική στιγμή της τρομοκρατικής επίθεσης στην Ιερουσαλήμ - Το όπλο του δράστη παθαίνει εμπλοκή - Δείτε βίντεο

Ο συνοδηγός βγάζει ένα αυτοσχέδιο υποπολυβόλο «Carlo» για να τις χαριστικές βολές, με το όπλο όμως να παθαίνει εμπλοκή. 

Ιερουσαλήμ

Τη δραματική στιγμή της πρωινής τρομοκρατικής επίθεσης στην Ιερουσαλήμ με τρεις τραυματίες, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας. Οι τρομοκράτες ρίχνουν με ταχύτητα το αυτοκίνητό τους σε μια ομάδα ανθρώπων πετώντας τους μακριά, και κατόπιν ο συνοδηγός βγάζει ένα αυτοσχέδιο υποπολυβόλο «Carlo» για να τις χαριστικές βολές, με το όπλο όμως να παθαίνει εμπλοκή. 

Οι δυο δράστες πέταξαν το όπλο και διέφυγαν, με τις ισραηλινές αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή τους. 

Οι δύο τρομοκράτες της επίθεσης στην Ιερουσαλήμ συνελήφθησαν, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι δυο τρομοκράτες κρύβονταν σε ένα κλειστό κατάστημα στην περιοχή. Οι τρεις τραυματίες της επίθεσης πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

Πόλεμος στο Ισραήλ Ιερουσαλήμ Μέση Ανατολή
